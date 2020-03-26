TGDF Başkanı Kopuz'dan kesintisiz gıda arzı için önemli çağrı - Son Dakika
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TGDF Başkanı Kopuz'dan kesintisiz gıda arzı için önemli çağrı

6 saat önce

Koronavirüs salgınında sağlık sektörü gibi kapılarını kapatmayacak sektörlerin başında gıda sektörünün geldiğini belirten TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, gıda arzında sorun oluşturacak noktalara dikkat çekerek, acilen önlem alınması çağrısında bulundu.

TGDF Başkanı Kopuz'dan kesintisiz gıda arzı için önemli çağrı, System.String[]

Koronavirüs salgınında sağlık sektörü gibi kapılarını kapatmayacak sektörlerin başında gıda sektörünün geldiğini belirten TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, gıda arzında sorun oluşturacak noktalara dikkat çekerek, acilen önlem alınması çağrısında bulundu.


Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Kopuz, yaptığı açıklamada, koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele edilen bir dönemde gıda tedarik zincirinde yaşanması olası sorunlara dikkat çekti, uyarı ve önerilerde bulundu.


"Gıda arzında yaşanması muhtemel sorunlara önlem alınmalı"


"Türkiye Gıda ve İçecek Sanayicileri olarak öncelikle belirtmek isteriz ki; bu süreçte tüm üreticilerimizle birlikte topyekün hem alınan tedbirleri desteklemekte hem de toplumumuza kesintisiz gıda arz etmeye çabalamaktayız" diyen Kopuz, yaptıkları istişareler sonucu gıda arzında yaşanan ve ileriki günlerde yaşanması muhtemel çok büyük sorunlar belirlediklerini bildirdi. Kopuz, sözlerini şöyle sürdürdü:


"Şöyle ki; Gıda üretiminin en temel ayağı olan tarım kesimi üzerinde oluşan/oluşabilecek hasarlara karşı acil tedbir alınması gerekmektedir. Zira tarım kesiminde ortaya çıkan iş gücü kayıpları, talep noktasında ortaya çıkacak dengesizlikler ve belirsizlikler birçok üründe rekolte dengesinin öngörülemeyecek şekilde bozulması riski taşımaktadır. Böylesi bozulma orta ve uzun vadede sadece üretim iç piyasa ihtiyacı değil ihracat pazarlarında da ciddi kayıplara neden olabilecektir.


O nedenle süreçte tarım kesimi her zamankinden daha önemli bir hal almış durumdadır. Çiftçiyi koruyacak, özendirecek ve cesaretlendirecek önlemlerin ivedilikle devreye sokulması gerekmektedir.


Ekonomik önlem paketlerine gıda sanayicileri dahil edilmeli


Gıda ve içecek sanayi yapısı itibariyle yüzde 98'i KOBİ'lerden oluşan bir sektördür. Hali hazırda alınan tedbirlerin satış ve tüketim noktalarına yönelik olduğunu, ana tedarikçi durumundaki gıda sanayicilerinin göz ardı edildiğini görmekteyiz. Oysa salgını önlemeye yönelik tedbirlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen, satış ve tüketim noktalarındaki daralmanın etkisiyle işletmelerimizin tahsilat ve nakit akışı durma noktasına gelmiş, işletmelerimizin üzerinde ciddi bir finansal risk oluşturmuştur. Halihazırda toplum sağlığının ve güvenliğinin bel kemiği durumunda olan sanayicilerimizin bu süreçte karşılaştığı tüm finansal sorunlar ileriye dönük olarak da telafisi mümkün olmayan kayıplara gebedir.


O nedenle ekonomik önlem paketlerine gıda sanayicileri dahil edilmeli, hatta gıda sanayicilerine yönelik çok daha kapsamlı düzenlemeler getirilmelidir.


Öte yandan üretimin ve gıda arzının kesintisiz devamı için, lojistik-tedarik zincirinde yaşanan sorunların acilen mercek altına alınması gereklidir. Zira bir yandan ham maddelerimizi fabrikalara taşıma, diğer yandan ürünlerimizi tüketiciye ulaştırma süreçlerinde ortaya çıkan sorunlar katlanarak büyümektedir.


Bu sorunların çözülemediği bir ortamda gıda arzının güvende olduğunu ve olacağını söyleyemeyiz. Türkiye gıda ve içecek sanayinin en büyük temsilcisi olan TGDF olarak, bu çerçevede hazırladığımız sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin kapsamlı raporumuz ilgili kurumlarla da paylaşılmıştır.


Beklentimiz; altını çizdiğimiz sorunlara yönelik çözüm önerilerimiz dikkate alınarak, acilen gerekli adımların atılmasıdır." - İSTANBUL

Şemsi Tebrizi, Koronavirüs, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:26 Kaynak: İHA

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