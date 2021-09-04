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TGDF Başkanı Şemsi Kopuz: Dünyanın gıdasını İstanbul'da buluşturduk - Son Dakika

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz: Dünyanın gıdasını İstanbul'da buluşturduk

04.09.2021 09:43
TGDF Başkanı Şemsi Kopuz: Dünyanın gıdasını İstanbul'da buluşturduk, System.String[]

Dünya gıda ve içecek sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen CNR Food İstanbul büyük ilgi gördü.

Dünya gıda ve içecek sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri haline gelen CNR Food İstanbul büyük ilgi gördü. Normalleşme kapsamında alınan önlemlerle düzenlenen fuara 2 bin 500'ün üzerinde yabancı sektör profesyoneli ve girişimci katıldı.

Pandemi şartlarına rağmen yoğun bir katılım yaşanan CNR Food İstanbul – Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri Fuarı 20'yi aşkın ülkeden 2 binin üzerinde markaya ev sahipliği yaptı. Fuarın destekçilerinden Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), bu yılki organizasyon ile ilgili bilgiler aktardı.

"BİRÇOK ÜLKE TEMSİL EDİLDİ"

TGDF Başkanı Şemsi Kopuz konuyla ilgili olarak "Dünyanın gıdasını yine İstanbul'da buluşturduk" dedi. Kopuz, bu yıl Ürdün ve Afganistan'ın milli olarak katılım sağladığı fuarda, aralarında Hollanda, Irak, İran, Makedonya, Kosova, Arnavutluk, Afganistan, Fransa, Ukrayna, Rusya, Litvanya, Somali, Özbekistan, Ermenistan ve Polonya'nın da bulunduğu ülkelerin gıda ve içecek firmaları yoluyla temsil edildiğini ifade etti.

2 BİN 500'DEN FAZLA YABANCI SATIN ALMA TEMSİLCİSİ KATILDI

Ziyaretçileri CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi'nde ağırlayan fuara; aralarında Polonya, Yunanistan, Irak, Hollanda, Hindistan, Kenya, Somali, Özbekistan, Çekya, Arnavutluk, Makedonya, Macaristan'ın da yer aldığı birçok ülkeden satın 2 bin 500'ün üzerinde satın alma temsilcisi de katıldı.

TGDF Başkanı Kopuz, fuarda bu yıl 'Çikolata ve Şekerleme Özel Bölümü' ile 'Özel içecekler ve Gurme Özel Bölümü'nün dikkat çektiğini ifade etti. Kopuz bu yıl T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı'nın resmi onayı ile kurulan Özel İçecekler ve Gurme Özel Bölümü ile Türkiye'nin gıda ve içecek sektörünün tanıtımında yeni bir basamağa erişildiğini ifade etti.

"TANITIM ENGELLERİ KALKARSA KATMA DEĞER ARTAR"

Türk gıda ve içecek sanayiinin dış ticaret fazlası veren en önemli imalat sektörlerinden biri olduğunu hatırlatan TGDF Başkanı Şemsi Kopuz, bazı ürünlerin tanıtımı önündeki engellerin kalkmasıyla Türkiye'ye sağlanacak katma değerin daha da artacağının altını çizdi.

Bu yıl 1-4 Eylül tarihlerinde CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından düzenlenen fuar organizasyonunun destekçileri arasında TGDF yanında Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği (TÜGİDER), Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşleme ve Paketleme Sanayicileri Derneği (PAKDER), Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB de yer alıyor.


TGDF Başkanı Şemsi Kopuz: Dünyanın gıdasını İstanbul'da buluşturduk
TGDF Başkanı Şemsi Kopuz: Dünyanın gıdasını İstanbul'da buluşturduk

İstanbul, 1 Temmuz, Türkiye, Kopuz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TGDF Başkanı Şemsi Kopuz: Dünyanın gıdasını İstanbul'da buluşturduk - Son Dakika


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