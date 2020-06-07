TGDF'den Dünya Gıda Güvenliği Günü açıklaması - Son Dakika

TGDF'den Dünya Gıda Güvenliği Günü açıklaması

7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle açıklama yayınlayan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), konunun önemine değinerek gıda güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenlere dikkat çekti.

TGDF'den Dünya Gıda Güvenliği Günü açıklaması, System.String[]

7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle açıklama yayınlayan Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), konunun önemine değinerek gıda güvenliğinin sağlanması için yapılması gerekenlere dikkat çekti.


TGDF, 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü nedeniyle bir açıklama yayınladı. Açıklamada gıda güvenliğinin önemine değinilerek bu konuda yapılması gerekenlere dikkat çekildi. Ayrıca açıklamada, koronavirüs sürecinde rafların ve sofraların boş kalmadığına da vurgu yapıldı.


TGDF'nin açıklaması şöyle:


"Raflar ve sofralar boş kalmamıştır"


"Yaşamakta olduğumuz günler gıda güvenliğinin önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Salgın nedeniyle değişen hayatımızda güvenilir gıdayı tüketicilere ulaştırmak, Türk gıda sanayii olarak birinci önceliğimiz haline gelmiştir. Gıda kaynaklı risklerin önlenmesi konusunda yürüttüğümüz çalışmalar meyvesini vermiş, hammadde tedarikinde yaşanan sıkıntılara rağmen raflar ve sofralar boş kalmamıştır.


Değişen iklim koşulları ve artan nüfusun doğayla daha fazla iç içe girmesi nedeniyle gelecekte benzeri durumların sıklaşabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle altyapımızı buna göre güçlendiriyor, tedarik zincirindeki aksamaların gelecekte de güvenilir gıdaya erişimi sekteye uğratmaması var gücümüzle çalışıyoruz".


"Gıda güvenliği sadece sanayinin sorumluluğu değildir"


"Severek üstleniyor olsak da, gıda güvenliğinin sadece gıda ve içecek üreticilerinin sorumluluğu olmadığını hatırlatmak istiyoruz. Küresel anlamda güvenilir gıdaya erişim için öncelikle devletlerin politikalar ve teşvikler yoluyla sürdürülebilir tarım ve gıda sistemlerini desteklemeleri gerekmektedir. Devletler uluslararası kabul görmüş standartları benimsemeli, gıda tedarik zincirinin başından sonuna kadar gıda ile ilgili risklerin denetçisi olmalıdır.


Tarımsal üretim yeterli gıda arzını garantilerken çevresel etkileri de en düşük düzeyde tutmalıdır. Çiftçiler gıdaların güvenilirliğini garanti altına almak üzere riskleri ortadan kaldırmalı, değişen koşullara uyum sağlamalıdır. Sanayi üretim sürecinde önleyici uygulamalardan ayrılmamalı, gıdalara bağlı sağlık risklerini ortadan kaldırmalıdır.Tüketiciler gıda güvenilirliğini her zaman ön planda tutmalı, dünyanın değişiminde bir itici güç olarak yer almalıdır".


"Gıda güvenliği hepimizin meselesidir"


"Bu bağlamda devletler, bölgesel ekonomik kurumlar, Birleşmiş Milletler'e bağlı örgütler; kalkınma, ticaret, tüketici ve üretici örgütleri; akademisyenler ve enstitüler, kamu ve özel sektör girişimleri bir arada çalışarak yerel, bölgesel ve küresel anlamda gıda güvenliğini sağlamalıdır.Türk gıda ve içecek sektörü olarak bu ortaklık çabalarının her zaman içinde yer almaktayız.


Gıda tedarik zincirinin tüm paydaşlarıyla beraber, her türlü zorluğa karşın ülkemizde ve dünyada tüketicilere güvenilir gıdayı ulaştırabilmenin gururu içerisindeyiz. Gıda güvenliği hepimizin meselesidir. Bu yıl ikincisi kutlanan 7 Haziran Dünya Gıda Güvenliği Günü dolayısıyla, gıda kaynaklı risklerin önlenmesine yönelik bizimle birlikte çaba gösteren tüm paydaşlarımızı kutlamak istiyoruz". - İSTANBUL

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 09:21 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TGDF'den Dünya Gıda Güvenliği Günü açıklaması - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Türkiye'de açlık sınırı 2 bin 484 lira, yoksulluk sınırı ise 7 bin 15 lira Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor 4 ton gül yaprağından 1 kilo üretilen gül yağının kilosu 46 bin liraya satılıyor Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar İstanbul'dan Tekirdağ'daki yazlıklara talep patlaması yaşanıyor, fiyatlar yüzde 30 arttı Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok 2. Abdülhamit'in rüya projesi olan Filyos Limanı, ülkeye milyarlarca dolar gelir sağlayacak İkinci el online otomobil pazarında fiyatlar da satışlar da arttı Bursalı firma 45 gün kullanılabilen maske üretti Son dakika: Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira kazandıracak Yusufeli Barajı'nda sona geliniyor Havuzlu hobi bahçelerine tarımsal üretime zarar verdiği için yasak geliyor Enerjide normalleşme 1 Temmuz'da başlıyor! Fatura borcu olanların elektrik ve gazı kesilebilecek
Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim Real Madrid'li Toni Kroos: Eşcinsel olduğunu açıklayan futbolcular için endişeliyim         
15:50
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı         
15:41
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez         
15:38
UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim UFC'nin patronundan hükümete ilginç çağrı: Protestoları engellemek için dövüşçüleri sokağa göndermeliyim         
15:18
Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın, bikinili fotoğrafı büyük ilgi gördü         
15:14
Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı Canlı yayında söylediği sözler sonrası 1 milyon takipçili hesabı kapatılan Taha Duymaz ilk kez konuştu: Bazı insanlar amacına ulaştı         
15:14
61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı 61 yaşındaki yıldız şarkıcı Madonna, George Floyd protestolarına koltuk değneğiyle katıldı         
14:38
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu         
14:37
Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk         
14:37
Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu Ünlü boksör Manny Pacquiao, Filipinler'de başkanlığa adaylığını koydu         
14:29
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı         
14:14
Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım Efsane golcü Tanju Çolak, gençlere meydan okudu: Bu yaşımla sizden daha iyi oynarım         
13:34
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek         
13:31
Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti Ezhel Avrupa'nın göbeğindeki gösteriye katıldı! Pankarttaki slogan dikkat çekti         
13:20
Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar Rumlardan son bir haftada ikinci provokasyon! Bu kez camiye Bizans bayrağı astılar         
13:05
İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var İkinci el araçta en çok satın alınan 10 marka belli oldu! Zirvede Volkswagen var         
13:01
Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi Brescia'dan ayrılan Balotelli'nin, Galatasaray'a transferi gündeme geldi         
12:47
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı         
12:31
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu         
12:16
Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor Otobüs biletlerine yeni düzenleme! Yüksek oranda aile indirimi geliyor         
12:16
Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi Sevgilisinin bikinili fotoğraflarını sildirmek isteyen Cem Yılmaz'ın talebi mahkeme tarafından reddedildi         
12:11
Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı Barcelona'dan Bülent Korkmaz paylaşımı: İki kaptan, iki savaşçı         
11:49
Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti Protestolara damga vuran görüntü! Polis memurunun kadın eylemciye müdahale tarzı büyük tepki çekti         
11:47
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın         
11:39
NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı NBA yıldızı James Harden, striptiz kulübünde 1 milyon dolar harcadı         
11:28
Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek Striptiz kulübünden, salgın sebebiyle yeni uygulama! Müşteriler araç içinden izleyecek         
11:26
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış         
11:10
ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi ABD'deki protestolara dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos da destek verdi         
11:07
Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor Wilfried Zaha'yı Manu'dan ayıran iddia: David Moyes'un kızıyla birlikte oluyor         
10:59
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek         
10:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2020 16:02:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TGDF'den Dünya Gıda Güvenliği Günü açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]