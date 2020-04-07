TGDF'den gıdanın tüm paydaşlarına sorumluluk çağrısı - Son Dakika
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TGDF'den gıdanın tüm paydaşlarına sorumluluk çağrısı

6 saat önce

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) vatandaşların gıdaya erişiminin kesintisiz sağlanması gereken böyle bir dönemde, sektör paydaşlarına "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

TGDF'den gıdanın tüm paydaşlarına sorumluluk çağrısı, System.String[]

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) vatandaşların gıdaya erişiminin kesintisiz sağlanması gereken böyle bir dönemde, sektör paydaşlarına "sorumlu davranma" çağrısı yaptı.

TGDF'den yapılan açıklamada, çiftçinin alın teri tarım ürünleri kullanılarak üretilen ve çabuk bozulan gıdaların, ihtiyaç duyulan zamanda ve miktarda tüketiciye sunulmasının önemi belirtilerek, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerin zamana karşı yarış verilen gıda tedarik zincirinde işleri güçleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, vatandaşların gıdalara erişimlerinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için çalışanlarının sağlık ve güvenliğine yönelik gerekli önlemleri alarak üretimini sürdüren gıda işletmelerinin, ürünlerin zamanda tüketiciye ulaştırılması için de tedarikçileri ve lojistik firmalarıyla olağanüstü bir çaba gösterdiği ifade edilerek şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"Perakende sektörü verileri; koronavirüsle mücadelede evde kalma çağrılarına büyük oranda uyan insanlarımızın ağırlıklı olarak gıda ve içecek ürünleri satın aldığını gösteriyor. Salgının ilk patlak verdiği günlerde marketlere bir hücum yaşansa da, gerek gıda sanayi, gerekse tedarikçi şirketler ve lojistik sektörü çalışanlarının olağanüstü çabalarıyla, büyük bir sıkıntı yaşanmadan o dönem atlatılmıştır.

Gıda sektörü, insanlarımızın virüsten korunmaları için getirilen kısıtlamalar dolayısıyla yaşanan karantina ortamının sıkıntılarını hissettirmemek noktasında önemli bir görev üstlenirken, maalesef bu misyona yakışmayan kimi uygulamalar da dikkat çekmektedir. Kesintisiz gıda tedariki için zincirin tüm halkaları tıkır tıkır çalışmalı, bir aksamaya meydan verilmemelidir. Gıda sanayi, ham maddenin sürekliliği için çiftçiye, diğer üretim girdileri için tedarikçisine, ürünlerini distribütörlere, marketlere ulaştıran lojistik firmasına ve tabii ki çalışanına zamanında ödeme yapmalı, maliyete etki eden diğer kalemlerde de taahhütlerini yerine getirmelidir. Üstelik gıda lojistiğinin daha da pahalı hale geldiği bu dönemde, satış noktalarından, marketlerden ürün bedelleri tahsilatında aksama olmamalıdır."

Değerlendirmede şunlara yer verildi:

"Gıda ve içecek ürünlerine yoğun talebin olduğu bu dönemde, marketlerin ürün bedellerini tedarikçilere ve gıda firmalarına ödemelerinde üzerinde anlaşılmış sürelere uyulması, bunun ötesinde gecikmelere meydan verilmemesi, zincirin sağlıklı işleyişi açısından çok önemlidir. Aksi halde ödemelerdeki aksaklıklar zincirleme olarak; ham madde teminindeki sıkıntıyla üretim hatlarının durması, depolama ve nakliyede kesintiler ile sonuçlanacaktır. Bu da market raflarının boş kalması, vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu gıdaları bulamaması demektir.

Bu sebeple buradan, gıda tedarik zincirinin halkalarını oluşturan tüm sektör paydaşlarına bir çağrı yapıyoruz. Yaşanan olağanüstü dönemi fırsat bilerek, taahhütlerini erteleme ya da geciktirme gibi davranışlar içine girmek, hiçbir kesime yakışmaz. Zincirin herhangi bir halkasında ortaya çıkacak bir aksama, doğrudan vatandaşımıza yansır. Herkes sorumluluğunu bilerek davranmalı. Unutulmamalıdır ki, gıdaların üretimden tüketiciye sunulmasına kadar tüm aşamalarda görev alan her kesim, birbirinin tamamlayıcısıdır. Bu bilinçle hareket edilmesi, bu dönemde daha da önem kazanan sektörün sağlıklı işleyişi, gıda tedarikinin kesintisiz sürmesi bakımından şarttır."

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 11:22 Kaynak: AA

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