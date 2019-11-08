TGDF'nin Dijital Veri Paneli'ndeki ilk veriler sektör profesyonellerine sunuldu

TGDF'nin hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli'nde ilk veriler sektör profesyonellerinin kullanımına sunuldu. Gıda sektörünün net ihracatçı konumunu güçlü şekilde sürdürmesi ve hububat ithalatının artması, ilk göze çarpan detaylar oldu.



Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu'nun (TGDF) hayata geçirdiği Dijital Veri Paneli'nde ilk veriler sektör profesyonellerinin kullanımına sunuldu. Gıda ve içecek sektörünün net ihracatçı konumunu güçlü şekilde sürdürmesi ve hububat ithalatının artması, ilk göze çarpan detaylar oldu.



TGDF'nin Dijital Veri Paneli, resmi TÜİK verilerine dayanıyor. Verilerin güvenilir olmasının yanı sıra, TÜİK'in verileri 1-2 ay sonra yayınlaması nedeniyle en güncel veriler Eylül 2019'a ait olduğu belirtildi.



TGDF'den yapılan açıklamada, yıllardır ihracatta fazla veren sektörlerin başında gelen gıda sektörünün bu konumunu bu yıl da sürdürdüğü vurgulandı. TGDF Dijital Veri Paneli'ndeki Türkiye Gıda ve İçecek Sektörü Eylül 2019 dış ticaret verileri incelendiğinde, yıllık ihracatın 12,42 milyar dolar, ithalatın 9,34 milyar dolar olduğu; sektörün 3,09 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile net ihracatçı konumunda bulunduğu göze çarptı. TGDF'nin belirlemelerine göre, 1.040 dolar olan birim ihracat değeri ile 452 dolar olan birim ithalat değeri arasındaki fark da veriler arasında göze çarpan bir diğer nokta oldu.



İthalat ve ihracatta öne çıkan alt sektörler



2019'un ilk 9 ayı itibariyle mevcut ihracat seviyesine bakıldığında ilk 3 sırada şeker ve şekerli mamuller (1,3 milyar dolar), yaş meyve (1,0 milyar dolar) ve sert kabuklu meyveler sektörleri (0,9 milyar dolar) yer aldı. İthalatta ise ilk 3 sırada hububat (2,3 milyar dolar), hayvan yemi (1,9 milyar dolar) ve bitkisel yağ sektörleri (1,6 milyar dolar) yer aldı.



2019 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yıla göre ihracatı en çok artan 5 sektör; sert kabuklu meyveler, şeker ve şekerli mamuller, balıkçılık ve su ürünleri, kakao ve çikolata sektörü, süt ve süt sektörü olarak sıralandı.



Ocak-Eylül döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre ithalatın en çok arttığı 5 sektör ise hububat, un, bitkisel yağ, makarna ve sebze sektörü olarak öne çıktı. 2019 yılının ilk 9 ayında, bir önceki yıla göre canlı hayvan ithalatının 859 milyon dolar azalmış olması da dikkat çekici bir bulgu oldu. İhracatta ise yaş meyve sektörü önceki yıla göre 200 milyon dolarlık düşüşle öne çıktı.



Gıda sektörünün en çok ticaret yaptığı ülkeler



Gıda ve içecek sektörlerinin 2019 yılının ilk 9 ayındaki ülke bazlı dış ticaret verileri incelendiğinde, Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı 5 ülkenin Irak, Almanya, Rusya Federasyonu, ABD ve İtalya olduğu görülürken, en çok ithalat yapılan 5 ülke ise Rusya Federasyonu, Ukrayna, Brezilya, Malezya ve Hollanda şeklinde sıralandı.



Gıda ve içecek sektörü dış ticaretine ilişkin en güncel veriler, belirli aralıklarla TGDF internet sitesinde yayınlanacağı kaydedildi. - İSTANBUL