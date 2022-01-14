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TGDF'nin yeni başkanı Demir Şarman oldu - Son Dakika

TGDF'nin yeni başkanı Demir Şarman oldu

14.01.2022 09:35
TGDF'nin yeni başkanı Demir Şarman oldu

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 12 Ocak'ta gerçekleşen 8'inci Olağanüstü Genel Kurulu'nda Başkan ve Yönetim ve Denetim Kurullarını belirlemek üzere seçime gitti.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) 12 Ocak'ta gerçekleşen 8'inci Olağanüstü Genel Kurulu'nda Başkan ve Yönetim ve Denetim Kurullarını belirlemek üzere seçime gitti. Gıda ve içecek üretimi alanında faaliyet gösteren 2000'den fazla üreticin bağlı olduğu 28 sektörel derneği temsilen büyük bir katılımla gerçekleşen Genel Kurul'da Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) delegesi Demir Şarman, federasyonun yeni başkanı olarak seçildi.

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu 8'inci Olağanüstü Genel Kurulu sonuçlandı. Geniş katılımla gerçekleşen seçimi Demir Şarman ve ekibi kazandı.

Aynı zamanda Dünya Meyve Suyu Birliği (IFU) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmekte olan Demir Şarman Genel Kurul sonrasında yaptığı yazılı açıklamada hem katılımın yüksek olması hem de tüm delegelerin gösterdikleri güven ve desteğe teşekkür etti.

"TARIMA DAYALI BİR SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA MODELİNE ODAKLANMALIYIZ"

TGDF'nin yeni başkanı; yüzyılın en zor döneminden geçildiği bugünlerde ele alınması gereken bir çok konunun olduğunu ve çözüm için iyi planlanmış ve tarıma dayalı bir sürdürülebilir kalkınma modeline odaklanmanın gerekliliğini vurguladı. Tarıma dayalı büyümenin ancak ihracatla sağlanabileceğini ifade eden Şarman, özellikle pandemi sonrası yaşanan ekonomik, kurumsal, sosyal, hukuki, çevresel ve kültürel değişimlerin sonucu olarak değer zinciri boyunca üreticiden tüketiciye tüm paydaşların durumlarının iyileştirilmesine ihtiyaç olduğuna dikkat çekti.

Gıda ve içecek sektörünün masasındaki en önemli sorunlardan birinin iklim değişikliği olduğunu söyleyen Şarman, bu konunun gıda güvencesi ve üretimde sürdürülebilirlik açısından büyük riskler barındırdığının da altını çizdi.

TGDF'NİN YENİ YÖNETİM KURULU

Genel Kurulda yapılan seçim sonrasında yeni Yönetim Kurulu şöyle belirlendi:

Demir Şarman - MEYED

İsa Coşkun - SETBİR

Tülay Aktan - GİSDER

Naci Kaplan - BESDBİR

Aydın Acun - ABÜDER

Ahmet Yaşar Ötken - PDD

Kürşat Apan - ALKİDER

Sinan Altun - SİRKEDER

Muharrem Doğan - ORGÜDER

Hakan Turan - SALKONDER

Sinan Cem Şahin – MEDER

DEMİR ŞARMAN KİMDİR?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü'nden 1993 yılında mezun olan Demir Şarman, Chicago Üniversitesi'nden İşletme Yüksek Lisans derecesi aldı. İş hayatına 1993 yılında Arthur Andersen Türkiye'de Finansal Denetim Uzmanı olarak başlayan Şarman, 1997 yılında Finansal Kontrolör olarak Anadolu Grubu İçecek Bölümü'ne (Anadolu Efes) katıldı.

1997-2009 yılları arasında Efes International'da CFO, Efes Bira Grubu'nda Strateji ve İş Geliştirme Direktörü gibi çeşitli unvanlar alan Şarman, kuruluşundan bu yana Anadolu Etap'ta Genel Müdürlük görevini yürüttü. Nisan 2019 itibarıyla Anadolu Grubu Enerji şirketlerinin sorumluluğunu da üstlenen Demir Şarman, Temmuz 2019'dan bu yana perakende ve gayrimenkul şirketlerinden de sorumlu olan Tarım, Enerji ve Sanayi Grubu Başkanlığı görevini sürdürmektedir.

TÜSİAD, DEİK başta olmak üzere çeşitli sektör birliklerinde ve sivil toplum kuruluşlarında görevler alarak çalışmalarda bulunan ve Ocak 2022'de Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu Başkanlığı görevine seçilen Demir Şarman, Dünya Meyve Suyu Birliği (IFU) Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmektedir.


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Anadolu Grubu, Türkiye, Efes, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TGDF'nin yeni başkanı Demir Şarman oldu - Son Dakika


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