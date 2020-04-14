TGDF: Sokağa çıkma yasağıyla, tedarik zincirinde kopukluğa meydan verilmemeli - Son Dakika
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TGDF: Sokağa çıkma yasağıyla, tedarik zincirinde kopukluğa meydan verilmemeli

6 saat önce

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalarla, tedarik zincirinde bir kopukluğa meydan verilmemesi gerektiğini belirtti.

TGDF: Sokağa çıkma yasağıyla, tedarik zincirinde kopukluğa meydan verilmemeli, System.String[]

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF), sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalarla, tedarik zincirinde bir kopukluğa meydan verilmemesi gerektiğini belirtti.


TGDF'den yapılan açıklamada, TGDF Başkanlar Kurulu'nun, video konferans yoluyla yaptığı toplantıda, başta sokağa çıkma yasağı uygulaması olmak üzere yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde sektörde sıkıntıya yol açan konuların ele alındığı belirtildi.


Sektörün vatandaşların marketlerde boş raflarla karşı karşıya kalmaması için olağanüstü bir çaba ile çalışmaya devam ettiğine değinilen açıklamada, salgınla mücadelenin başından itibaren temizlik ürünleri ile birlikte perakendenin en yüksek satış rakamlarına ulaştığı gıda ürünlerinde ödemelerde gecikmeler yaşandığına dikkat çekildi.

Açıklamada, son dönemde Kovid-19 süreci bahane edilerek ödemelerin daha fazla geciktirildiğine işaret edilerek, perakendeden tahsilatın gecikmesi, ham madde için çiftçimize yapılacak ödemeler başta olmak üzere, girdi maliyetlerinin karşılanması, çalışanların ücretlerinin, gıda tedarikinde görev alan lojistik firmalarına ödemelerin zamanında yapılması konusunda gıda sanayini zora soktuğu ifade edildi

"Ham madde tedarikindeki gecikmeler, nihai ürünlerin raf fiyatlarında artışlara yol açar"

Açıklamada, şimdiden birçok ülkenin kendi ihtiyacını gerekçe göstererek, hububat, yağlı tohumlar, ayçiçeği gibi ürünlerin ihracatını yasakladığı ifade edilerek, yasak kapsamının farklı ürünlerle daha da genişleyeceği ve ham maddede dışa bağımlı sektörlerin zora girmemesi için vakit geçirmeden ithalatta kolaylaştırıcı tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

Kovid-19 mücadelesinde son başvurulan önlemlerden sokağa çıkma yasağının sektöre olumsuz yansımalarına da dikkat çekilen açıklamada, şu değerlendirmelere yer verildi:


"İlk sokağa çıkma yasağının uygulamaya yaklaşık iki saat kala duyurulması üzerine tüm sektör alarma geçse de, ancak kısa sürede alınabilecek tedbirler uygulamaya konulabilmiştir. Bu durum üretim kapasitesinin tam olarak kullanılamaması nedeniyle verim kaybı ve israfa yol açarken, çalışanların fabrikalara ulaştırılması ve yemek gibi en tabii ihtiyaçlarının karşılanmasında da sıkıntıya yol açmıştır. Bu tür uygulamaların, sanayinin gerekli ayarlamaları yapabileceği zamanı tanıyacak şekilde önceden duyurulması, büyük önem arz etmektedir.

Aynı şekilde gıda ürünleri taşıyan araçlar her ne kadar yasak kapsamı dışında tutulsa da, şehir girişlerinde alınan önlemler araçların varış noktalarına ulaşmalarını geciktirmiş, bu da gıdalarda bozulma riskini ortaya çıkarmıştır."

"Sokağa çıkma yasağının tarımsal üretimde gecikmelere yol açmaması sağlanmalı"

Tarımsal üretimde ekim, dikim dönemine girildiğinin altı çizilen açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının mevsimlik tarım işçileri için açıkladığı tedbirlerin önemli olduğu ancak bu işçilerin üretim bölgelerine sağlıklı bir şekilde ulaştırılmalarının yanı sıra sokağa çıkma yasağı gibi uygulamaların tarımsal üretimde gecikmelere yol açmamasının sağlanılması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, gerek ham madde tedariki gerekse üretilen gıdaların zamanında marketlere, satış noktalarına ulaştırılması ve tüketiciye sunulmasının şart olduğuna ve sokağa çıkma yasağı gibi uygulamalarla, tedarik zincirinde bir kopukluğa meydan verilmemesi gerektiğine işaret edildi

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 01:00 Kaynak: AA

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