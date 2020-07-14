TGESF, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anısına satranç turnuvası düzenledi

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu (TGESF), 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri anma programı kapsamında on-line satranç turnuvası düzenledi.

Federasyondan yapılan açıklamada, görme engelli bireylerin katıldığı 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri On-line Ödüllü Satranç Turnuvası'na 26 oyuncunun katıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Başkanımız Hasan Sayyıdan'ın da konuk olduğu turnuva, Lichess üzerinden on-line olarak gerçekleşti. Şampiyona, 5 tur üzerinden 20+5 tempoyla oynandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü anısına düzenlenen turnuva federasyonumuzun facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı. Müsabakaların incelenmesi bittikten sonra resmi sonuçlar açıklanacak ve dereceye giren sporcular ödüllendirilecektir." denildi.