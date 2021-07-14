TGF 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası'nda ilk gün tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu'nun düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Turnuvası İstanbul Silivri'de bulunan Marmara Golf Sahası'nda başladı. Organizasyonun ilk gününde 18 yaş altı 43 oyuncu sahaya çıktı.

İki gün sürecek turnuvada Kemer Golf Kulübü, National BGK, İGGA, Bodrum Golf Kulübü, Ant. Bahçeşehir, Ankara Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Bahçeşehir GJK, Marmara Golf Kulübü, Atayurt Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Serik BGA, Moda Golf Kulübü, Albatros Golf Kulübü, Başkent GSK, Atletik Spor Kulübü'nden ve ferdi lisanslı 18 yaş altı 43, Erkekler A,B,C ve Kadınlar A kategorilerinden 64, 8-13 yaş akademi saha oyuncularından ise 46 oyuncu mücadele edecek.

Müsabaka saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Oynanan ilk günün ardından erkekler A kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Mert Karabıyık 38 stableford skorla birinci, Ant. Bahçeşehir'den Efehan Alp 37 stableford skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Berkcan Bakır 31 stableford skorla üçüncü, genç kızlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Delfin Filiz 41 stableford skorla birinci, aynı kulüpten Mira İçgören 39 stableford skorla ikinci, Ant. Bahçeşehir'den İrem Demir 33 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.

Erkekler B kategorisinde Marmara Golf Kulübü'nden Mustafa Gürkan Özyazıcı 44 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Tunç Aslan 43 stableford skorla ikinci, İstanbul Golf Kulübü'nden Tuna Şahin 42 stableford skorla üçüncü, genç kızlar B kategorisinde İstanbul Golf Kulübü'nden Beril Naz Koç 39 stableford skorla birinci, İGGA sporcularından Elif Sude Albayrak 39 stableford skorla ikinci, Duru Yıldırım 38 stableford skorla üçüncü oldu.

Oynanan müsabakaların ardından dereceye giren oyuncular için ödül töreni düzenlendi. Kazananlara ödüllerini Türkiye Golf Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bahtoğlu ve Türkiye Golf Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Uluğ Atay takdim etti. Turnuvanın ikinci gününde Erkekler A,B,C ve Kadınlar A kategorilerinde yarışacaklar ile 8-13 yaş akademi saha oyuncuları sahaya çıkacak. - İSTANBUL