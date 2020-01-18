TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı - Son Dakika Spor

TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı

19 dakika önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 1'inci ayak mücadelesi Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı, System.String[]
Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 1'inci ayak mücadelesi Antalya'nın Serik ilçesinde başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında gerçekleştirilen turnuvada Kemer Golf Kulübü, National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Okulları SK'den 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada Taner Yamaç, Berk Çelik, İbrahim Tarık Aslan, Petek Peker ve İrem Demir gibi isimler de mücadele ediyor. Turnuva 20 Ocak'ta tamamlanacak.

10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun ikinci ayak mücadelesi 31 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde Belek turizm merkezinde oynanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oyunlardan görüntü


- Antalya
Antalya, Türkiye, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Türkiye karşıtı olan General Hafter'in sözcüsü, Türkiye'yi tehdit etti: Türk askerinin sonu gelecek
Yerli otomobil, 2022 yılında Euro NCAP 5 yıldız güvenlik normlarını sağlayacak Haydar Dümen, meslek hayatında kendisini en çok şaşırtan soruyu söyledi 2019 yılında yabancılar Türkiye'den 45 bin 483 konut satın aldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2020 14:35:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]