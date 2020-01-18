TGF 2020 Türkiye Golf Turu Antalya'da başladı

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu 1'inci ayak mücadelesi Antalya 'nın Serik ilçesinde başladı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelin sahasında gerçekleştirilen turnuvada Kemer Golf Kulübü, National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir Okulları SK'den 9'u kadın toplam 21 sporcu mücadele ediyor. Turnuvada Taner Yamaç, Berk Çelik, İbrahim Tarık Aslan, Petek Peker ve İrem Demir gibi isimler de mücadele ediyor. Turnuva 20 Ocak'ta tamamlanacak.

10 ayaktan oluşan Türkiye Golf Turu'nun ikinci ayak mücadelesi 31 Ocak - 2 Şubat tarihlerinde Belek turizm merkezinde oynanacak.

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