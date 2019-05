TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası Samsun'da başladı

Bu yıl 8.'si düzenlenen Türkiye Golf Federasyonu (TGF) Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde başladı.Türkiye Golf Federasyonu'nun 2019 faaliyet takviminde yer alan TGF Aslı Nemutlu Türkiye Gençler Şampiyonası, 25 Mayıs'ta Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde başladı. Şampiyonanın ilk raundunun sonunda erkekler grossda Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 75 gross skorla, genç kızlar grossda Kemer Golf Kulübü'nden Mina Gençoğuz 78 gross skorla günü lider tamamladı.Şampiyonada İstanbul Gençler Golf Akademisi, National BGK, Kemer Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, National AGGA, Bodrum Golf Kulübü, Serik BGA, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü ve Ankara Golf Kulübü'nden 18 yaş altı 58 sporcu sahaya çıktı.Şampiyonanın birinci raundunun sonunda, erkekler grossda Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan 75 gross skorla birinci, İGK'dan Can Gürdenli 78 gross skorla ikinci, Klassis Golf Kulübü'nden Tolga Genca 79 gross skorla üçüncü, genç kızlar grossda Kemer Golf Kulübü'nden Mina Gençoğuz 78 gross skorla birinci, National BGK'dan İrem Demir ve Petek Peker 81'er gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü sporcularından Zeynep Ergelmiş ile İGGA'dan Irmak Koyuncu 82'şer gross skorla üçüncü sırada yer aldı.Erkekler A kategorisinde İGK'dan Can Gürdenli ve Klassis Golf Kulübü'nden Tolga Genca 72'şer net skorla birinci, National BGK'dan Veli Buğra Kuş, Bodrum Golf Kulübü'nden Yılmaz Batan, Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan ile İGK'dan Atalla Esen 73'er net skorla ikinciliği paylaşırken, İGGA'dan Berkay Ayyıldız 76 net skorla üçüncü, genç kızlar A kategorisinde Kemer Golf Kulübü'nden Mina Gençoğuz 69 net skorla birinci, İGGA'dan Irmak Koyuncu 70 net skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Zeynep Ergelmiş 74 net skorla üçüncü basamakta bulunuyor.Erkekler B kategorisinde Serik BGA'dan Kadirhan Yener 38 stableford skorla birinci, Kemer Golf Kulübü sporcularından Can Çelikoğlu 35 stableford skorla ikinci, Tibet Filiz 34 stableford skorla üçüncü, genç kızlar B kategorisinde Ankara Golf Kulübü'nden Deniz Kaya 36 stableford skorla birinci, Cornelia Golf Kulübü'nden Fatma Yıldırım ve İGGA'dan Duru Yıldırım 34'er stableford skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden İris Şebükcebe 33 stableford skorla üçüncü sırada yer aldı.Turnuvanın ödül töreni 26 Mayıs Pazar günü oynanacak final raundunun ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü'nde yapılacak. - SAMSUN