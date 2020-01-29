TGF Başkanı Musa Aydın:

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampını ziyaret etti. Aydın, "Bu yıl olimpiyat yılı. Bizler de kelimenin tam anlamıyla güreşte seferberlik ilan ettik" dedi.



İtalya'da 10-16 Şubat tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Büyükler Güreş Şampiyonası'na İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde hazırlanan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampını Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ziyaret etti. Musa Aydın takımın son durumu hakkında Teknik Direktör Salih Bora ve ekibinden bilgiler aldı.



Başkan Aydın daha sonra milli takım idmanını takip ederek kampta bulunan güreşçilerle tek tek sohbet etti. Kamp ziyaretlerinin bundan sonra da süreceğini belirten Musa Aydın, "Bu yıl olimpiyat yılı. Bizler de kelimenin tam anlamıyla güreşte seferberlik ilan ettik. Önce Avrupa Şampiyonası, ardından da Olimpiyat Elemeleri'nde hedeflerimize ulaşmak istiyorsak çalışmalarımızı çok titiz bir şekilde sürdürmek zorundayız. Şu ana kadar her şey yolunda. Bugün Grekoromen Milli Takım kampında gördüğüm sinerji beni çok mutlu etti. Dün Kadın Milli Takımımızın kampını ziyaret ettim. Orada da olumlu bir hava var. Tüm takımlarımızın kamplarını sık sık ziyaret etmeye devam edeceğim" dedi.



Takımın son durumu hakkında bilgi veren Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora ise son derece iyi bir ortamda çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirerek, "Önümüzde öncelikle Avrupa Güreş Şampiyonası var. İtalya'da yapılacak olan bu şampiyonada takım halinde ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Tabi asıl hedefimiz Olimpiyat Elemeleri. Dünya Şampiyonası'nda alamadığımız olimpiyat vizelerini bu kalifikasyonlarda almak istiyoruz. Amacımız olimpiyatlarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek" şeklinde konuştu.



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, idmanın ardından milli takım heyetiyle birlikte yemek yedi. - İSTANBUL