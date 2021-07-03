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TGF baskı altına alınmak istenilen televizyon kanalına sahip çıktı - Son Dakika

TGF baskı altına alınmak istenilen televizyon kanalına sahip çıktı

03.07.2021 19:55
TGF baskı altına alınmak istenilen televizyon kanalına sahip çıktı, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı Hakan Sezerer, Sivas merkezli yayın yapan bir televizyon kanalı üzerindeki baskıları hatırlatarak, basının baskı altına alınmak istenmesini eleştirdi.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Denetim Kurulu Başkanı Hakan Sezerer, Sivas merkezli yayın yapan bir televizyon kanalı üzerindeki baskıları hatırlatarak, basının baskı altına alınmak istenmesini eleştirdi.

Sezerer yayımladığı yazılı basın açıklamasında "Kalemler ve antenler siyasete göre mi ayarlanacak" diyerek, "Basın tarihinde, her zaman basın üzerinde bir baskı oluşmuş olmasına karşın bugün ki gibi bir ortam hiç olmamıştı. Basın olarak yaşadığımız 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül darbe ve 15 Temmuz günleri olsun bunların hiçbirinde basın, bugünkü kadar baskı altında kalmamıştı. Basın-yayın kuruluşları gazete sayfalarını, televizyonlar antenlerini ve hatta internette, sosyal medyadan yayın yapanlar siyasilere göre mi yayın politikalarını ayarlayacaklar?" diye sordu.

Başkan Sezerer açıklamasında Sivas merkezli yayın yapan bir televizyon kanalının, ekranında yer verdiği bir konuğun sarf ettiği sözler dolayısı ile baskı altına alınmak istendiğini belirterek, "Geçtiğimiz günlerde Sivas'ın tek kalan uydu televizyon kanalı olan Vizyon 58'e Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt konuk olmuş, hem iktidar hem de muhalefet milletvekillerini eleştirmiş ve Sivas hakkında da kendi görüşlerini canlı yayında açıklamıştı. Bu yayından sonra Vizyon 58'e iktidarla el birliği yapmış gibi muhalefet bile kanala baskı yapmaya başladı ve giderek de baskıyı artırıyorlar." dedi.

Sezerer; Vizyon 58 TV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Kurt'un şahsi sosyal medya hesabında paylaştığı, "Kişilerin söyledikleri kişileri bağlar! Milletin konuşmasıyla Kanalı sorumlu tutanlara yazık! Basın olarak işimizi yapamaz hale geldik. Siyasal baskılar tehditler daha neler neler! Basın özgürlüğü var! Son günlerde birçok basın mensubunun sıkıntısı bu. Yeter artık. Basını özgür bırakın basın işini yapsın! Verilecek cevabınız varsa da ben hiçbir zaman kanalımda kimseye ambargo uygulamadım. Çıkın cevap hakkınızı kullanın. Tekrar söylüyorum kanala çıkıp kim ne diyorsa onları bağlar söyledikleri! Kanalımı ya da BENİ değil!" ifadelerini hatırlatarak serzenişte bulundu.

Sezerer; "Türkiye'de gazetecilik her dönem zordu, şimdi ise daha zor. İster iktidar ister muhalefet olsun; düşünen, sorgulayan, konuşan insanları istemez bir hale geldi. Her dönem zordu ama en zoru da son zamanlarında yaşanmaya başlandı. Bilmeliyiz ki gazete, radyo ve televizyonlar ile internet sitelerinin arşivleri bizim için önemli bir kaynak olsun. Ama maalesef konuşulanların, yayınlananların bu arşive girmesini istemeyenler var. Bugün, siyasi iktidarla muhalefet, neredeyse tüm medyaya karşı eşzamanlı olarak sansür, otosansür, acıtasyon-propaganda, manipülasyon, medya mülkiyetini kayyum aracılığı ile ele geçirme yöntemlerini kullanıyorlar. Baskıyla ellerinden çıkarması sağlanıyor. Tehditten başka söyleyecek bir sözününüz varsa gazetelerimiz de, televizyonlarımız da, internet sitelerimiz ve sosyal medya hesaplarımız her zaman sizlerin görüş ve açıklamalarınıza her zaman açık! Unutmayın sizler kendiniz için değil Sivas için milletvekili seçildiniz, milletvekili olmayan siyasiler ise Sivas için çalışıyorsunuz diye biliyoruz. Şahsi menfaatleriniz değil Sivas'ın menfaatleri için çaba sarf etmeniz gerekirken baskı uygulamak nedir?" dedi.

Sezerer ayrıca basın kuruluşlarına destek paketinin şart olduğuna da değinerek "TGF olarak Genel Başkanımız Yılmaz Karaca'ın da "Anadolu basını her geçen gün bitme noktasında. Gazete, TV, radyoların yanı sıra çalışan gazeteciler de büyük sıkıntı yaşıyor. Biz TGF olarak destek paketi çıkarılmasını istedik ama maalesef çıkmadı. Anadolu basınının bitmesi için bir çalışma var. Biz çare bulunmasını isterken yeni tasarruf tedbirleri gördük. Son derece üzücü ve Anadolu basımını bitirmeye yönelik çalışma olarak değerlendiriyoruz. Buna sessiz kalamayız. Yetkilileri uyarmak için eylem planı yapmamız lazım. Bütün basın meslek örgütlerini de bu eylem planımıza katılmaya bekliyoruz. Basın çalışanları da sorunlarına sahip çıkmalı. TGF olarak Anadolu basınının sorunlarını çözmek için mücadele ediyoruz." Şeklinde konuştu. - SİVAS

TGF baskı altına alınmak istenilen televizyon kanalına sahip çıktı

Muhalefet, Türkiye, Gazete, Sivas, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TGF baskı altına alınmak istenilen televizyon kanalına sahip çıktı - Son Dakika


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