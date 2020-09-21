TGF'den Yunan "Dimokratia" gazetesine tepki - Son Dakika

TGF'den Yunan "Dimokratia" gazetesine tepki

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren manşet atan Yunan "Dimokratia" gazetesine tepki gösterdi.

TGF'den Yunan

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri ve Nevşehir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bayram Ekici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içeren manşet atan Yunan "Dimokratia" gazetesine tepki gösterdi.

Ekici, yazılı açıklamasında, söz konusu gazeteyi ve yayına müsaade eden Yunan hükümetini kınadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk milletinin oyları ile seçildiğini, hakaret içerikli manşetin Türk milletine yönelik provokasyon olduğunu belirten Ekici, Türkiye'ye karşı yürütülen baskı ve şantaj dilinin, basın özgürlüğü ve demokrasi ile bağdaşmadığını vurguladı.

Türkiye'de devlet ve milletin bir bütün olarak güçlü geleceğe yürüdüğünü vurgulayan Ekici, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Basın özgürlüğü ve demokrasiyle alakası olmayan, Türkiye'ye karşı yapılan baskı, şantaj ve tehdit dili hiçbir zaman etkili olmayacaktır. Gelişmesini hızlı bir şekilde sürdüren Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyadaki Türk varlığının en büyük temsilcisi olmaya devam edecektir. Ülkemizde yabancı basın mensuplarının rahat bir ortamda çalışmasına her daim olanak sağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devletimize karşı yapılan her çirkin saldırı mutlak suretle karşılığını bulacaktır.

Bu çirkin, mesnetsiz saldırıda Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında olan Anadolu basını bundan böyle de her zaman arkasında dimdik duracaktır. Atılan bu manşet, Yunan basınında kara bir leke olarak kalacaktır. Ahlaksız Yunan basınını şiddetle kınıyoruz. Halkları kışkırtmaya yönelik bu tür yayınları yapmasına müsaade eden Yunan hükümetini de kınıyoruz. En kısa zamanda gereken ceza ve yaptırımları uygulaması yönünde Yunan hükümetini göreve davet ediyoruz."

Recep Tayyip Erdoğan, Hakaret, Türkiye, Yunan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 14:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TGF'den Yunan 'Dimokratia' gazetesine tepki - Son Dakika


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