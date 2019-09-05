TGF Genel Başkanı Yılmaz Karaca'dan Başkan Güder'e ziyaret

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, TGF Başkanı Yılmaz Karaca, Başkan Güder'i makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Haydar Karaduman'ın cenaze töreni için Malatya'ya geldiklerini belirtti.

Cenaze törenine katıldıktan sonra bir takım ziyaretlerde bulunmak istediklerini aktaran Karaca, "Bizi kabul ettiği için sayın başkanımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz. Çok güzel bir belediye binası yapılmış, çalışmalarının verimli geçmesini temenni ediyorum." dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de ziyaretten dolayı Karaca'ya teşekkür etti.

Ziyarette Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir de hazır bulundu.