TGF Genel Sekreteri Bayram Ekici'den Kovid-19 aşısı açıklaması - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Sekreteri Bayram Ekici, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılacak aşı çalışmalarında basın mensuplarına da öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

Ekici, Nevşehir Gazeteciler Cemiyetinde düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin riskli meslekler grubunda olduğunu, koronavirüse karşı Sağlık Bakanlığınca başlatılacak aşı çalışmalarında bu meslek grubundakilere de öncelik tanınması gerektiğini ifade etti.

Gazetecilerin fedakarlıkla görevlerini sürdürdüğünü ve bazı meslektaşlarının Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini aktaran Ekici, "Salgından en fazla etkilenen mesleklerin başında gazetecilik geliyor. Türkiye Gazeteciler Federasyonu olarak gazeteci meslektaşlarımız, matbaa çalışanları ve gazete dağıtıcılarının bir an evvel öncelikli olarak aşılanmasının gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz." dedi.

Ekici, yaşamını yitiren gazetecilerin yakınlarına ve meslektaşlarına başsağlığı diledi.