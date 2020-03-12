TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon oluşturdu - Son Dakika
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TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon oluşturdu

6 saat önce

Ankara'da toplanan TGF yönetim kurulu, medyanın sorunlarına kalıcı çözümler sunacak bir çalıştay düzenlenmesini kararlaştırdı.

TGF, medyanın sorunlarının çözümü için komisyon oluşturdu, System.String[]

Ankara'da toplanan TGF yönetim kurulu, medyanın sorunlarına kalıcı çözümler sunacak bir çalıştay düzenlenmesini kararlaştırdı. Çalıştay için oluşturulan 3 kişilik komisyonda TGF Yönetim Kurulu üyesi ve Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Semra Şener de yer aldı.


Türkiye Gazeteciler Federasyonu yönetim kurulu, uzun zamandır çözüme kavuşmayan internet haberciliği başta olmak üzere yazılı basının, radyo ve televizyonların sorunlarını da içeren bir çalıştay yapılmasını kararlaştırdı.


Çalıştaya üniversitelerin akademisyenleri, basın örgütlerinin temsilcileri ve konuyla ilgili bürokratların da davet edileceği belirtildi. Hem yazılı basın hem internet haberciliği hem de radyo ve televizyonların yaşadığı sıkıntıları masaya yatırılacağı çalıştaydan çıkacak raporun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak bir yasa teklifi olmasını beklediklerini belirten TGF Yönetim Kurulu Üyesi ve AGC Başkanı Semra Şener, bundan sonraki süreçte Basın Kanunu'nun da yeniden şekillendirileceğini kaydetti.


Çalıştay hazırlıkları başladı


Çalıştayın hazırlıklarını yürütmek için Türkiye Gazeteciler Federasyonu bünyesinde bir komisyon kuruluğu belirtilirken, bu komisyonda TGF Genel Başkan Yardımcısı Kemal Kapaklı, Genel Sekreter Yardımcısı Levent Altun ve TGF Kadın Gazeteciler Komisyonu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Semra Şener'in yer aldığı belirtildi.


Çalıştayı önemsediklerini belirten TGF Yönetim Kurulu Üyesi ve AGC Başkanı Semra Şener, " TGF Yönetim Kurulu'na sunduğum ve tüm sorunlarımıza çözüm olacak 'Yeni Basın Yasası' hazırlama teklifim kabul edildi. Söz konusu çalışmalarla ilgili yurt genelinde konunun tüm muhataplarının davet edileceği, basın mensupları ve akademisyenlerin de yer alacağı bir çalıştay düzenlenecek.Çok önemsediğimiz bu çalıştayın hazırlıklarına başladık" dedi. - AYDIN

Türkiye, Ankara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:14 Kaynak: İHA
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