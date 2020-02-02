TGF Türkiye Golf Turu'nda 2'nci ayak sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nda 2'nci ayak sona erdi - Son Dakika Spor

TGF Türkiye Golf Turu'nda 2'nci ayak sona erdi

11 dakika önce

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı tamamlandı.

TGF Türkiye Golf Turu'nda 2'nci ayak sona erdi, System.String[]

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayağı tamamlandı.

Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'nde düzenlenen TGF Türkiye Golf Turu'nun 2'nci ayak müsabakaları 31 Ocak - 2 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirildi. Turnuvada National AGGA, İstanbul Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Bodrum Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü ve Antalya Bahçeşehir'den 9'u kadın 21 sporcu mücadele etti.

Müsabakaların final raundunun sonunda erkekler grossda National AGGA sporcularından Taner Yamaç toplamda 218 (+8) gross skorla 1'inci, Orkunhan Kaplan 223 (+13) gross skorla 2'nci, Berk Çelik 230 (+20) gross skorla 3'üncü oldu. Kadınlar grossda ise Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 230 (+20) gross skorla 1'inci, National BGK'dan Petek Peker 235 (+25) gross skorla 2'nci, IGGA sporcularından Ilgın Zeynep Denizci 240 (+30) gross skorla turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak mücadeleleri 14-16 Şubat tarihleri arasında Gloria Golf Sahası'nda oynanacak.


Türkiye, Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Profesör Ahmet Ercan: Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini ilk defa gördüm
Ankara'da Çin'den gelen 62 kişi için karantina süreci başladı Eşinin ölüm haberini vermek için arayan komşusuna ilginç cevap: Piyangodan mı çıktın? Sağlık Bakanı Koca'dan öğrencilere ve velilere koronavirüs uyarısı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 16:57:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TGF Türkiye Golf Turu'nda 2'nci ayak sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]