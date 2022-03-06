TGF Türkiye Golf Turu'nda 3. ayak Antalya'da tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi

TGF Türkiye Golf Turu'nda 3. ayak Antalya'da tamamlandı

06.03.2022 21:12
TGF Türkiye Golf Turu'nda 3. ayak Antalya'da tamamlandı

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları, 4-6 Mart tarihleri arasında Antalya Serik'te oynandı.

Türkiye Golf Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayak müsabakaları, 4-6 Mart tarihleri arasında Antalya Serik'te oynandı.

Sueno Golf Kulübü'nün Pines ve Dunes Golf sahalarında oynanan müsabakalarda sahaya Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü, International Golf Kulübü, National BGK ve Antalya Bahçeşehir Koleji SK.'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu çıktı. Oynanan final raundun sonunda, erkeklerde Sueno Golf Kulübü'nden İbrahim Tarık Aslan toplamda 220 (+10) gross skorla birinci, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Berk Çelik toplamda 221 (+11) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 229 (+19) gross skorla üçüncü oldu.

Kadınlarda National Golf Kulübü'nden Petek Peker toplamda 224 (+14) gross skorla birinci, National BGK'dan Ayşe Demir toplamda 232 (+22) gross skorla ikinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 234 (+24) gross skorla müsabakaları üçüncü tamamladı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 3. ayağının sonunda, müsabakaya katılan oyuncular derecelerine göre ödüllerini aldı. Ödül Törenine TGF Yönetim Kurulu üyesi Recep Turan katıldı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 4. ayak müsabakaları, 18-20 Mart tarihleri arasında Antaya'da oynanacak.

(İHA)

YORUMLAR
500
Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci Merve ailesine kavuştu, annesi sevinç gözyaşlarına boğuldu Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci Merve ailesine kavuştu, annesi sevinç gözyaşlarına boğuldu SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı SPOR Türkiye Futgolf Şampiyonası ilk etabı başladı

Türkiye, Antalya, Golf, Tgf, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TGF Türkiye Golf Turu'nda 3. ayak Antalya'da tamamlandı - Son Dakika


Son Dakika
21:19 Sosyal medyada yağ fiyatları üzerinden provokatif paylaşım yapan 45 hesap hakkında işlem başlatıldı
21:14 Olaylı karşılaşma sona erdi! Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesi 1-1 bitti
21:08 Putin'e yakınlığı ile bilinen Kadirov, Zelenski'i tehdit etti: Tek şansını kullan yoksa sonun Saakaşvili gibi olur
20:33 Rusya bu sefer komşu ülkeleri tehdit etti: Diğer ülkelerin hava üslerini Ukrayna uçaklarına açması savaş sayılır
20:25 Sahaya dalan taraftar hakeme saldırmak istedi! Futbolcuların müdahalesi faciayı son anda önledi
20:22 Fenerbahçe'den gündem olacak Zorbay Küçük açıklaması geldi: Haklı olduğumuzu tüm Türkiye gördü
20:02 Ahmet Çakar, Kadıköy'de Zorbay Küçük'ün kararına tepki gösterdi: Bu gece Türk hakemliği bitti
19:48 Fenerbahçe 10 kişi kaldı! Hakeme tepki sesleri yükseldi
19:26 Maç başlamadan taraftarlar birbirine girdi! Fenerbahçe taraftarı Trabzonsporlulara saldırdı
19:23 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 170 kişi hayatını kaybetti, 27 bin 671 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2022 21:32:31. #1.13#
SON DAKİKA: TGF Türkiye Golf Turu'nda 3. ayak Antalya'da tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement