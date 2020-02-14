TGF Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak başladı - Son Dakika Spor

TGF Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak başladı

6 saat önce

Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakası, Antalya Belek'te başladı.

TGF Türkiye Golf Turu'nda 3'üncü ayak başladı, System.String[]
Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2020 faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak müsabakası, Antalya Belek'te başladı.

Mücadelede, National AGGA, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, National BGK, Kemer Golf Kulübü ve Alanya Bahçeşehir'den 9'u kadın 21 sporcu sahaya çıktı. Gloria Golf Sahası'nda oynanan müsabakaların birinci raundunun ardından erkekler grossda National AGGA sporcularından Taner Yamaç 73 (+1) gross skorla birinci, Serik BGA'dan Kadirhan Yener 75 (+3) gross skorla ikinci, yine National AGGA'dan Orkunhan Kaplan 78 (+6) gross skorla üçüncü basamakta yer aldı.

Kadınlar grossda National BGK'dan Petek Peker 72 (par) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay 73 (+1) gross skorla ikinci sırada bulunurken, National BGK'dan Ayşe Demir ile Kemer Golf Kulübü'nden Zeynep Ergelmiş 80'er (+8) gross skorla üçüncülüğü paylaştı.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 3'üncü ayak mücadelesinin ikinci raundu 15 Şubat'ta Gloria Golf Sahası'nda devam edecek.


Türkiye, Belek, Kemer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 06:33 Kaynak: DHA
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