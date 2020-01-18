TGF Türkiye Golf Turu'nda ilk gün müsabakaları sona erdi - Son Dakika
Son Dakika Spor TGF Türkiye Golf Turu'nda ilk gün müsabakaları sona erdi - Son Dakika Spor

TGF Türkiye Golf Turu'nda ilk gün müsabakaları sona erdi

12 dakika önce

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nda birinci gün müsabakaları sona erdi.

TGF Türkiye Golf Turu'nda ilk gün müsabakaları sona erdi, System.String[]

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Antalya'da düzenlenen 2020 TGF Türkiye Golf Turu'nda birinci gün müsabakaları sona erdi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Kaya Palazzo Golf Kulübü sahalarında oynanan turnuvanın ilk gününü, erkekler gross kategorisinde National AGGA'dan Taner Yamaç 66 (-5) gross skorla birinci tamamladı.

İkinciliği 69 (-2) gross skorla İstanbul Golf Kulübünden Can Gürdenli, üçüncülüğü ise 71 (par) gross skorla National AGGA'dan Orkunhan Kaplan elde etti.

Kadınlar gross kategorisinde ise Antalya Bahçeşehir'den İrem Demir 76 (+5) gross skorla birinci, National BGK'dan Petek Peker 77 (+6) gross skorla ikinci oldu.

Üçüncülüğü ise 80 (+9) gross skorla Kemer Golf Kulübünden Sude Bay ile kulüp arkadaşı Mira İçgören paylaştı.

Yarın ikinci gün müsabakaları ile devam edilecek turnuva, 20 Ocak'ta sona erecek.

Antalya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 06:56 Kaynak: AA
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