SPOR TGF Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı tamamlandı - Son Dakika

TGF Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı tamamlandı

Erol Şimşek: Oyuncular dünya sıralaması için puanlar kazanıyorlar

"Önümüzdeki Dünya Takımlar Şampiyonası'nda da ilk 35'e girmeyi bekliyoruz"

İrem Demir: Çok mutluyum

Taner Yamaç: Bu tip turnuvalar bizim için yurt dışı turnuvalarına hazırlık gibi oluyor

Ali DANAŞ/ İSTANBUL, (DHA) - Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) 2022 yılı faaliyet programında yer alan TGF Türkiye Golf Turu'nun 7'nci ayağı, İstanbul Silivri'de yapıldı.

TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanan müsabakalarda, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Golf Kulübü, Regnum Golf Spor Kulübü, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Sueno Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İstanbul Gençler Golf Akademisi, Olympos Golf Kulübü ve National BGK'dan 9'u kadın toplam 21 sporcu sahaya çıktı.

TGF Türkiye Golf Turu 7'nci Ayak müsabakasının final raundunun ardından erkeklerde Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Taner Yamaç toplamda 220 (+4) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Can Gürdenli toplamda 223 (+7) gross skorla ikinci, Olympos Golf Kulübü'nden Kadirhan Yener toplamda 231 (+15) gross skorla üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlarda, Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden İrem Demir toplamda 217 (+1) gross skorla birinci, Kemer Golf Kulübü'nden Sude Bay toplamda 225 (+9) gross skorla ikinci, Ataşehir Golf Kulübü'nden Deniz Sapmaz toplamda 235 (+19) gross skorla üçüncü oldu.

Oynanan final raundunun ardından, müsabakaya katılan oyuncular, düzenlenen ödül töreniyle ödüllerini aldılar.

TGF Türkiye Golf Turu'nun 8'inci ayak müsabakası final raundu, 11-13 Mayıs tarihleri arasında TGF Silivri Golf Sahası'nda oynanacak.

EROL ŞİMŞEK: OYUNCULAR DÜNYA SIRALAMASI İÇİN PUANLAR KAZANIYORLAR

TGF Sportif Direktörü ve Milli Takım Başantrenörü Erol Şimşek, TGF Türkiye Golf Turu'yla ilgili bilgi vererek, "10 ayaktan oluşan bir turnuva. Sporcularımız 3 gün oynuyorlar. Dünya sıralaması için puanlar kazanıyorlar. Mayıs itibarıyla ağustosun sonuna kadar milli takımla turnuva oynayacaklar. Ağustosun sonunda Dünya Şampiyonası var, 3 kadın ve 3 erkek. Avrupa Şampiyonası var, 4 kadın ve 4 erkek oynayacak. Aynı zamanda 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda da 2 kız ve 2 erkek olacak. Turnuvalarda yaş sınırı 24 yaş. En küçük olarak da 2009 doğumlu oyuncularımız var. Yaşlarına göre oyuncuları seçiyoruz. Bu turnuva mayısın ortasına kadar, 18-19 Mayıs'a kadar devam edecek. Aynı zamanda 18 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası var. Bu turnuvayı da kazanan yurt dışına gidiyor" dedi.

"ÖNÜMÜZDEKİ DÜNYA TAKIMLAR ŞAMPİYONASI'NDA DA İLK 35'E GİRMEYİ BEKLİYORUZ"

Ağustosun son haftasında düzenlenecek Dünya Takımlar Şampiyonası'nın Paris'te olacağını söyleyen Şimşek, "O sahada ben profesyonel olarak oynadım. Turnuva iki saat oynanacak. Kadınlarda 65-70 ülke civarında katılacak. Her ülkeden 3'er kişi katılacak. Son 2 haftası erkekler oynayacak yine aynı sahada. Erkeklerde daha fazla takım var. 75-77 ülke civarında katılım olacak. Burada yaş sınırı yok, Türkiye'den en iyi 3 kadın ve 3 erkeği oraya göndereceğiz. Güney Afrika'da ilk 18'e girmiştik takım olarak. Önümüzdeki şampiyonada da ilk 35'e girmeyi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İREM DEMİR: ÇOK MUTLUYUM

Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden İrem Demir, kadınlarda birinci olduğu için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Birkaç ay sonra yurt dışı turnuvalarımız başlıyor. O turnuvalar için güzel skorlar çıkartarak oraya daha verimli bir şekilde gideceğiz" diye konuştu.

TANER YAMAÇ: BU TİP TURNUVALAR BİZİM İÇİN YURT DIŞI TURNUVALARINA HAZIRLIK GİBİ OLUYOR

Erkeklerde birinci olan Antalya Gençler Golf Spor Kulübü'nden Taner Yamaç ise şöyle konuştu: "Ben de mutluyum. Bu tip turnuvalar bizim için yurt dışı turnuvalarına hazırlık gibi oluyor. Turnuvaya katılanların birçoğu milli takımı oluşturacak oyunculardan oluşuyor. Hepimiz bir arada güzel bir turnuva geçiriyoruz."