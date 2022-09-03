Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü sahalarında yapılan turnuvaya Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü olmak üzere 11 kulüpten 144 golfçü katıldı. İki ayrı kategoride 2 gün yapılacak turnuvada ayrıca 7 takım süper turda yarışacak.

Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Tgf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › SPOR TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika

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