SPOR TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

SPOR TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladı

03.09.2022 12:29
SPOR TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladı

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladıVIDEO YOKNamık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -ANTALYA'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı başladı.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladı

VIDEO YOK

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) -

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı başladı.

Belek turizm merkezindeki Antalya Golf Kulübü sahalarında yapılan turnuvaya Ankara Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, İstanbul Golf Kulübü, Ankara Karya Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Tauros Golf Kulübü, 19 Mayıs Samsun Golf Kulübü, Ataşehir Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kuşadası Golf Kulübü olmak üzere 11 kulüpten 144 golfçü katıldı. İki ayrı kategoride 2 gün yapılacak turnuvada ayrıca 7 takım süper turda yarışacak.

Turnuvada oynanan ayaklar sonunda puanlar toplanarak, genel klasman tablosu oluşturulacak. En yüksek puanı toplayan takım TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu Şampiyonu olacak. (DHA)

YORUMLAR
500
Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali Antalya'da başladı Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun finali Antalya'da başladı Serbest dalış rekortmeni Ercümen, 2 günde 2 birincilik kazandı Serbest dalış rekortmeni Ercümen, 2 günde 2 birincilik kazandı
Kaynak: DHA

Antalya, Türkiye, Tgf, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SPOR TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:32 İkinci kez hamile kalan ünlü oyuncu Hazal Kaya, doğacak çocuğunun kız olacağını açıkladı
11:08 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Şu ana kadar 521 bin 39 Suriyeli ülkesine döndü
11:01 Konya'da İslam öncesi erken dönem Türk tarihine ait dev keşif: "Türk" adının geçtiği yazıt bulundu
10:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan, burs alamadıkları için dert yanan üniversiteli kızlara cevap: Bize başvurun, 75 bin öğrenciye burs dağıtıyoruz
10:40 Avukatlık asgari ücret tarifesine yüzde 70 ile yüzde 199 arasında zam yapıldı
10:32 Çorum'da gerçekleştireceği konserinin iptali istenen şarkıcı Aleyna Tilki isyan etti: Ekibimdeki 50 kişi ailesine bakıyor
10:32 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronayı atlattığını duyurdu: Kaldığım yerden devam etmeye başladım
10:22 Ünlü şarkıcı Britney Spears, yeni bir çıplak pozunu paylaştı: Paylaşımlarım sürecek
10:17 Yaylada otlayan sürüye ayı saldırdı! Çobanın ilginç tepkisi sosyal medyada gündem oldu
10:04 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında mesajı verdi: Yılbaşında memur, emekli ve işçilerin maaşlarında önemli artış yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2022 12:29:15. #1.11#
SON DAKİKA: SPOR TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun 4. Ayağı Antalya'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement