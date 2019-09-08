Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası sona erdi.

İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası ve Marmara Akademi Golf Sahası'nda yapılan final turu karşılaşmalarında, yıldızlarda nisan ayından itibaren, miniklerde ise mayıs ayından bu yana gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele ederek, genel klasman listesinde dereceye giren sporcular boy gösterdi.

İki tur üzerinden oynanan şampiyonada, kulüp ve ferdi lisanslı yıldızlarda 89, miniklerde ise 96 sporcu yer aldı.

Organizasyonda yıldız erkekler grossta Sueno Golf Kulübünden İbrahim Tarık Aslan toplamda 145 (+1) gross skorla birinci oldu. Genç kızlar grossta ise İstanbul Gençler Golf Akademisinden Ilgın Zeynep Denizci ve National BGK'den Petek Peker 144'er gross skorla play-off'a kaldı. Yapılan play-off maçı sonunda Ilgın Zeynep şampiyonluğa ulaştı.

Erkekler A kategorisinde İstanbul Golf Kulübünden Can Gürdenli toplamda 139 net skorla ilk sırayı aldı. Genç kızlar A kategorisinde de National BGK'den Durdu Duygu Çam 138 net skorla birinci oldu.

Erkekler B kategorisinde ferdi lisanslı Bartu Olcan Çiğdem toplamda 86 stableford skorla birinci olurken; Genç kızlar B kategorisinde Bodrum Golf Kulübünden Duru Narin toplamda 78 stableford skorla şampiyonluğa ulaştı.

Minik erkekler A kategorisinde Serik BGA'dan Hüseyin Şen toplamda 40 stableford skorla birinci, Minik kızlar A kategorisinde ferdi lisanslı Beril Meyra Ertan toplamda 36 stableford skorla ilk sıranın sahibi oldu.

Minik erkekler B kategorisinde Ankara Golf Kulübünden Mehmet Rad Şahin toplamda 37 stableford skorla zirvede yer alırken, minik kızlar B kategorisinde ferdi lisaslı Deniz Sapmaz toplamda 37 stableford skorla birinciliği elde etti.

Minik erkekler C kategorisinde Kemer Golf Kulübü sporcularından Ali Emir Uyar 46 stableford skorla birinci, Minik kızlar C kategorisinde Kemer Golf Kulübünden İpek Aygen 38 stableford skorla turnuvayı ilk sırada tamamladı.

Turnuvada derece elde eden sporcular müsabakaların ardından düzenlenen ödül töreniyle kupalarına kavuştu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara kupalarını TGF İdari Direktörü Raif Özgür Hacıbektaşoğlu, TGF Milli Takımlar Sportif Direktörü Erol Şimşek ve Marmara Golf Sahası Müdürü Deniz Aygın verdi.