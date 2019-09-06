Son Dakika Haberleri: TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası yarın başlıyor
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TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası yarın başlıyor

1 saat önce

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası yarın başlıyor.

TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası yarın başlıyor, System.String[]

Türkiye Golf Federasyonunun (TGF) 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan TGF Türkiye Yıldızlar Şampiyonası yarın başlıyor.

TGF'den yapılan açıklamaya göre şampiyona, yarın ve pazar günü İstanbul Silivri'de yer alan Marmara Golf Sahası'nda gerçekleştirilecek. Minikler Şampiyonası ise Marmara Akademi Golf Sahası'nda oynanacak.

Şampiyonanın yıldızlar kategorisinde nisan ayından itibaren Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Karadeniz Bölgesi'nde, miniklerde ise mayıs ayından itibaren Marmara Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ile İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştirilen müsabakalarda mücadele edip genel klasman listesinde dereceye giren sporcular yer alacak.

İki raunt üzerinden oynanacak şampiyonada, AGISK, Ankara Golf Kulübü, Antalya Bahçeşehir, Atletik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, Bel-Ka Golf Kulübü, Bodrum Golf Kulübü, Cornelia Golf Kulübü, İGGA, İstanbul Golf Kulübü, İzmir Golf Kulübü, Kemer Golf Kulübü, Klassis Golf Kulübü, Lalezar Golf Kulübü, National AGGA, National BGK, Rıfkı Salim Burçak Golf Kulübü, Samsun Büyükşehir Belediyesi Golf Kulübü, Serik BGA, Sueno Golf Kulübü, Moda Golf Kulübü, Atayurt Spor Kulübü, Başkent Golf Spor Kulübü, Gençlik ve Spor Kulübünden ve ferdi lisanslı yıldızlarda 88, miniklerde 96 sporcu mücadele edecek.

Şampiyonanın final raundu pazar günü oynanacak. Oynanan müsabakanın ardından dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlenecek.

İstanbul, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 12:34 Kaynak: AA
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