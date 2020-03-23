TGK'dan BİK'e teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel TGK'dan BİK'e teşekkür - Son Dakika

TGK'dan BİK'e teşekkür

6 saat önce

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, fedakarca çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması için yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor...

TGK'dan BİK'e teşekkür, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, koronavirüs (Covid-19) salgınının basın sektörünü derinden etkilediğini belirterek, fedakarca çalışan basın emekçilerinin ve halkın doğru haber alması için yayınlarını sürdürme mücadelesi veren basın kuruluşlarının bu zor dönemde desteklenmesini istedi.


Basın İlan Kurumu'nun bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında bir dizi kolaylaştırıcı tedbir alınması sebebiyle BİK Yönetim Kurulu'na ve BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran'a teşekkür eden TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı, alınması gereken diğer önlemleri ve basın sektörünün beklentilerini şöyle özetledi:


"Halkı doğru bilgilendirmek için fedakarca çalışan basın mensuplarının talepleri, Anadolu Ajansı'nın 3 ay süreyle yerel basından abone ücreti almaması, RTÜK paylarıyla, Türksat kirasının alınmaması veya ertelenmesi, kiranın Türk lirasına çevrilmesi, sigorta ve muhtasar ödemelerinin 3 ay ertelenmesi, vergi borcu sorgulamasına 3 ay süreyle ara verilmesi, başta gazete kağıdı olmak üzere gazete sarf malzemeleri temininin kolaylaştırılması olarak sıralayabiliriz."


Başta muhabir ve kameramanlar olmak üzere sokakta görev yapan basın çalışanlarının da enfekte olmadan görevlerini yapmalarının sağlanması gerektiğine dikkat çeken Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Genel Başkanı Nuri Kolaylı, "Kamu görevi yapan arkadaşlarımız zor şartlarda özveriyle çalışmaktadır. Virüs tehdidine rağmen, gerek sahada gerekse işyerlerinde görevli meslektaşlarımızın hijyen şartlarının sağlanması gerekmektedir" dedi.


Kolaylı açıklamasını şöyle tamamladı:


"Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu'nu oluşturan yaklaşık 20 bin basın emekçisine güveniyor, her zaman ülkemizin, milletimizin ve insanlığın hizmetinde olacağımızı, doğru ve tarafsız habercilik ilkelerinden taviz vermeden görevimizi yapacağımızın sorumluluğunu taşıyacağımızı kamuoyuna duyuruyoruz." - BURSA

Basın İlan Kurumu, Anadolu Ajansı, Koronavirüs, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:17 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fatih Terim'in kızlarından zehir zemberek koronavirüs sözleri: Nefesim daralıyor
Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal uyardı: Herkes kendini pozitif saysın, ona göre tedbirini alsın
Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi Minibüs şoförlüğünden bin 500 araçlık filoya! İşte koronavirüse yakalanan Abdürrahim Albayrak'ın başarılı hayat hikayesi         
14:34
Uzman isim Uzman isim "Koronavirüs pandemisi üç yolla bitebilir" deyip maddeleri tek tek sıraladı         
13:47
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin         
13:46
IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak IMF: Koronavirüs küresel ekonomiyi ciddi etkileyecek, kriz geçici olacak         
13:29
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi İngiliz sunucu, annesiyle pencere arkasından böyle hasret giderdi         
12:22
Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak Eğitim birliklerine yeni katılan askerler 14 gün gözetim altında tutulacak         
11:52
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı         
11:15
Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı Maske takan Kadir İnanır, takipçilerini evden çıkmama konusunda uyardı         
11:11
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
"En büyük hobim cinsel ilişkiye girmek" diyen Didem Soydan yanlış anlaşılınca tepki gösterdi: Gerizekalı olmayın         
10:06
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2020 00:37:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TGK'dan BİK'e teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]