TGK'dan kınama ve başsağlığı - Son Dakika

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, ülkemiz sınır güvenliğinin sağlanması maksadıyla uluslararası anlaşmalara uygun şekilde İdlib'de bulunan 33 askerimizin hain bir saldırı sonucu şehit edilmesiyle ilgili başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.



TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasını taşıyan açıklamada, "Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Devletimizin bu hain saldırıya karşı hamlelerinin milletçe arkasındayız" denildi. - BURSA