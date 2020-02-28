TGK'dan kınama ve başsağlığı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TGK'dan kınama ve başsağlığı - Son Dakika

TGK'dan kınama ve başsağlığı

6 saat önce

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, ülkemiz sınır güvenliğinin sağlanması maksadıyla uluslararası anlaşmalara uygun şekilde İdlib'de bulunan 33 askerimizin hain bir saldırı sonucu şehit edilmesiyle ilgili başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.

TGK'dan kınama ve başsağlığı, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu, ülkemiz sınır güvenliğinin sağlanması maksadıyla uluslararası anlaşmalara uygun şekilde İdlib'de bulunan 33 askerimizin hain bir saldırı sonucu şehit edilmesiyle ilgili başsağlığı ve kınama mesajı yayımladı.


TGK Genel Başkanı Nuri Kolaylı imzasını taşıyan açıklamada, "Milletçe büyük bir üzüntü içindeyiz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, şehitlerimizin kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Devletimizin bu hain saldırıya karşı hamlelerinin milletçe arkasındayız" denildi. - BURSA

Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 12:11 Kaynak: İHA
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