CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, gazetecileri kabul etti - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu ve Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı ile beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Onursal Başkanı Nazmi Bilgin, CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan ile Genel Başkan İletişim Koordinatörü Ömer Topsakal da hazır bulundu.