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TGK: Terör insanlık suçudur

1 saat önce

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

TGK: Terör insanlık suçudur, System.String[]

Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu tarafından, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine yönelik olarak başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.


Terörün bir insanlık suçu olduğu ve Türkiye'nin terör örgütlerine yönelik operasyonunun evrensel hukuka uygun olduğu belirtilen yazılı açıklamada şu görüşlere yer verildi. "Türkiye uluslararası kurallardan doğan hakkını kullanmaktadır. Barış Pınarı Harekatı, Birleşmiş Milletler Güvelik Konseyi terörle mücadele kararları ve BM Sözleşmesi'nde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde başlamıştır. Türkiye'nin en üst basın meslek kuruluşu olan Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu olarak, Türkiye'nin güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatını destekliyoruz. Öte yandan, Barış Pınarı Harekatını Nusaybin ve Akçakale'de takip eden meslektaşlarımızın bulunduğu otellere teröristlerce ateş açılmış ve dün bir İhlas Haber Ajansı muhabiri, bugün de 2 Anadolu Ajansı muhabiri meslektaşımız yaralanmıştır. Toplumun haber alma hakkı için canlarını hiçe sayarak görevini yapan meslektaşlarımıza geçmiş olsun diyor, basın mensuplarını hedef alan hain saldırıları şiddetle kınıyoruz.


Barış Pınarı Harekatında şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyor, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgedeki terör unsurlarını yok edeceğine yürekten inanıyoruz açıklaması yapıldı. - BURSA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:12 Kaynak: İHA
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