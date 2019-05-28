Son Dakika Haberleri: TGRT Haber ekibine canlı yayında çirkin saldırı
Son Dakika Güncel Haber

TGRT Haber ekibine canlı yayında çirkin saldırı

2 saat önce

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkılmasının ardından yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktarmaya çalışan TGRT Haber ekibi, inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişilerce engellenmeye çalışıldı.

Bahçelievler'de 11 katlı binanın yıkılmasının ardından yaşananları canlı yayınla izleyicilerine aktarmaya çalışan TGRT Haber ekibi, inşaat sahibi olduğu iddia edilen kişilerce engellenmeye çalışıldı. Yayını engellemeye çalışan iki kişinin çirkin saldırısı, canlı yayında ekranlara geldi. Bahçelievler Basın Sitesinde bulunan 11 katlı 80 dairelik apartmanın yıkımı ardından yaşananları canlı yayında izleyicilerine anlatmaya çalışan TGRT Haber Muhabiri Kaan Kalyoncu ve Kameramanı Erhan Esençirkin bir saldırıyla karşılaştı. Müteahhit olduğu iddia edilen bir kişi ve yanındaki bir başka şahıs canlı yayını engellemeye çalıştı. Şahıslar, "Siz burada neden yayın yapıyorsunuz" diyerek kameranın önünü kapattı. TGRT Haber Muhabiri Kaan Kalyoncu'nun, "Canlı yayındayız neden müdahale ediyorsunuz, ben doğruları anlatıyorum" sözlerine aldırmayan şahıslar mikrofonu tutarak yayını durdurmaya çalıştı. Müteahhit olduğu iddia edilen şahıs, "Haber yapacak ne var burada" diyerek vatandaşların haber alma hakkını da engellemeye çalıştı. Yaşanan o saldırı anı TGRT Haber ekranlarından tüm Türkiye'ye ulaşırken TGRT Haber ekibi, şikayetçi olmak üzere karakola gitti.
(İHA)
TGRT Haber ekibine canlı yayında çirkin saldırı
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:00 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japonya'da Öğrencilere Yapılan Bıçaklı Saldırıda Bir Öğrenci Hayatını Kaybetti Yaralıya müdahale etmeye çalışan sağlık personelleri, iki kişi tarafından sopayla dövüldü Bahçelievler'de,11 katlı binanın yıkılma anı saniye saniye kamerada! Son Dakika! Abdullah Şevki hakkında soruşturma başlatıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:22:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TGRT Haber ekibine canlı yayında çirkin saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]