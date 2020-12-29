TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

29.12.2020 14:35
TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, AA'nın

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Seki, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

"Haber" kategorisinde Mustafa Çavuş'un "Tır dorsesinde umuda yolculuk", "yaşam" kategorisinde Enes Yıldırım'ın " Haliç'te gökkuşağı" fotoğraflarını seçen Seki, "spor" kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Buz tutan gölde futbol" adlı fotoğraflarına oy verdi.

Kaçak göçmenlerin büyük bir sorun olduğunu kaydeden Çavuş, seçtiği fotoğrafla ilgili, "Tırın içerisinde 80 kişi var. Bizlerin evleri belli ancak kaçak göçmenlerin nerede kaldıkları, yattıkları da belli değil. Tır dolusu insan. Kaçak göçmen sorununu anlatan çok güzel bir kare." ifadelerini kullandı.

"Buz tutan gölde futbol" fotoğrafının kendisinde kar hasretini uyandırdığını kaydeden Çavuş, İstanbul'daki gökkuşağı fotoğrafı ile ilgili "Gökyüzü pırıl pırıl, martılar var. İstanbul boşken daha güzel. Adeta İstanbul'un pırıl pırıl halini gösteriyor." dedi.

Anadolu Ajansı, Futbol, Çavuş, Tır, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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