TGS, Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında şehit olan çalışanlarını andı - Son Dakika

"28 Haziran 2016'da milletimizin ve ülkemizin bütünlüğüne yönelik yapılan menfur saldırı sonucunda vazifeleri başında kaybettiğimiz değerli çalışma arkadaşlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?