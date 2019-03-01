Son Dakika Haberleri: Tgs'den Kızılay'a Kan Desteği

Tgs'den Kızılay'a Kan Desteği

46 dakika önce

TAV Havalimanları Holding'in işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Kızılay ve TGS Yer Hizmetleri A.Ş. işbirliği ile geleneksel hale gelen, "1 Kan 3 Can" sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Tgs'den Kızılay'a Kan Desteği, System.String[]
TAV Havalimanları Holding'in işlettiği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, Kızılay ve TGS Yer Hizmetleri A.Ş. işbirliği ile geleneksel hale gelen, "1 Kan 3 Can" sloganı ile kan bağışı kampanyası başlatıldı. Kampanyaya TGS çalışanları yoğun ilgi gösterdi.

Beş yıldır düzenlenen kan bağışı kampanyasına Esenboğa Havalimanı çalışanları başta olmak üzere yolcular da katılım gösterdi. TGS Ankara İstasyon Başmüdürü Osman Aktaş, "Kan stoklarının düştüğü dönemlerde biz de kurum olarak bu önemli kampanyaya destek olmak istiyoruz. Personelimiz ve istasyon çalışanlarımız da bu konuya özel bir ilgi gösteriyor. Beş yıldır devam eden desteğimizi hep sürdürmek istiyoruz" dedi.

"1 Kan 3 Can" sloganı ile yola çıkılan kan bağışı kampanyası ile birçok hayata dokunulması hedeflenirken, toplumun kan bağışı konusunda gösterdiği hassasiyetin artması amaçlanıyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

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