TGS'den sosyal medyadaki Falcao bilet görseline yalanlama
1 saat önce
Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS), sosyal medyadaki Falcao'ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:19 Kaynak: İHA
Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS), sosyal medyadaki Falcao
'ya ait olduğu iddia edilen bilet görselinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Galatasaray
'ın transfer gündemindeki dünyaca ünlü futbolcu Falcao'nun Türkiye
'ye gelişine ilişkin sosyal medyada bilet görselinin yayınlanmasına ilişkin Türk Hava Yollarının yer hizmetleri iştirakçisi Turkish Ground Services (TGS) açıklama yaptı. Bilet görselinin gerçeğini yansıtmadığının anlatıldığı açıklamada, "Bugün (20 Ağustos) bazı sosyal medya kanallarında, yolcu rezervasyon sistemimize ait görüntüler paylaşılmıştır. Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır" denildi. - İSTANBUL
Türk Hava Yolları'ndan Radamel Falcao yalanlaması! Son dakika! Ankara'da korkutan deprem! Ankara Halk Ekmek Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti 6 bin lira maaşlı işinden istifa eden adam köye yerleşerek hayalini gerçekleştirdi