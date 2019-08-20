Son Dakika Haberleri: TGS'den sosyal medyadaki rezervasyon görüntüsü açıklaması
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TGS'den sosyal medyadaki rezervasyon görüntüsü açıklaması

1 saat önce

Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, bugün bazı sosyal medya kanallarında paylaşılan yolcu rezervasyon sistemlerine ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

TGS'den sosyal medyadaki rezervasyon görüntüsü açıklaması, System.String[]
Turkish Ground Services (TGS) Yer Hizmetleri AŞ, bugün bazı sosyal medya kanallarında paylaşılan yolcu rezervasyon sistemlerine ait görüntülerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti.
TGS'den yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya kanallarında yolcu rezervasyon sistemlerine ait görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Rezervasyonda bahsi geçen yolcu ismi ve uçuş detayları gerçeği yansıtmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine arz ederiz." ifadeleri kullanıldı.
Bazı sosyal medya kanallarında, Galatasaray'a transferi gündemde olan Radamel Falcao'ya ait olduğu ileri sürülen rezervasyon bilgileri paylaşılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:50 Kaynak: AA
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