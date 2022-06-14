Tgs İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna: Öldürülen Kız Kardeşlerimizin Haberlerini Yapmak İstemiyoruz Artık - Son Dakika
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Tgs İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna: Öldürülen Kız Kardeşlerimizin Haberlerini Yapmak İstemiyoruz Artık

14.06.2022 12:08

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı Danıştay’da süren davada, “Taciz edilen, dövülen, öldürülen kız kardeşlerimizin haberlerini yapmak istemiyoruz artık” dedi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna, İstanbul Sözleşmesi'nin feshine karşı Danıştay'da süren davada, "Taciz edilen, dövülen, öldürülen kız kardeşlerimizin haberlerini yapmak istemiyoruz artık" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Danıştay'da açılan davanın üçüncü duruşması bugün yapılıyor. Danıştay 10. Daire, bugün İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye İşçi Partisi (TİP), KESK'e bağlı Tarım Orkam Sen ve Sedef Erken ile İzmir, Trabzon, Mersin, Giresun, Eskişehir, Budur, Adana, Manisa, Uşak, Bolu ve Hatay barolarının başvurularını ele alınıyor.

TGS İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna, İstanbul Sözleşmesi'nin feshinin ardından 500 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü kaydederek, "500 telaffuz edilmesi kolay bir sayı ama bu salonda olduğunu varsayın. Bu rakamlar, bu ülkede kelimenin tam anlamıyla cins kırımı yaşandığının göstergesi" dedi. Tuna, kadınların ve gazetecilerin tehdit altında olduğunu söyleyerek, "Taciz edilen, dövülen, öldürülen kız kardeşlerimizin haberlerini yapmak istemiyoruz artık" diye konuştu.

Sendikanın avukatı Ülkü Şahin ise erkek şiddeti haberleri nedeniyle gazetecilerin üçüncü sayfalarının kadın cinayeti sayfasına dönüştüğünü belirterek, "Diplomasi, ekonomi, sağlık alanları gibi uzmanlık alanları bulunurken bugün artık 'erkek şiddeti haberciliği' gibi bir uzmanlık alanından bahsediyoruz. Gazeteciler, uzmanlaşma eğitimleri düzenliyor, rehberler çıkarıyorlar. Bu gazeteciler, eğitimlerde şunları tartışıyorlar: 'Biz haberi nasıl yazalım ki bir sonraki potansiyel faile örnek olmasın'. Bu durum, gazeteciliğin ilerlediğini göstermiyor, aksine geldiğimiz durumun vahametini ortaya koyuyor" dedi.

BİR KADIN GAZETECİNİN BAŞINA GELENLER

Şahin, kadın gazetecilerin yaşadıklarına ilişkin yapılan anket çalışmasının sonuçlarını da paylaştı. Şahin, bir kadın gazetecinin başından geçeni şöyle aktardı:

"Bir kadın gazeteci, 1,5 yıl önce üçüncü sayfa editörlüğü ile görevlendirildiğini ve kadın cinayeti haberi yazmaya artık dayanamadığı için gazeteden kıdem tazminatını dahi almaksızın istifa ettiğini şöyle anlatıyor: 'Her gün kadın cinayeti haberi düşüyor ajanslara. Her gün giderek vahşileşiyor cinayetler. Psikolojim kaldırmadı artık. Kabuslar görmeye başladım. Bir de üstüne cezasız kalması, faillerin serbest bırakılmaları, 'Beni aldattı' deyip indirim almaları, ailelerin çaresizliği, isyanı dayanılacak gibi değil. Hiçbirimizin can güvenliğinin olmaması ise çok ağır geliyor."

Duruşma, feshe karşı dava açan tarafların beyanlarıyla sürüyor.

Tgs İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna: Öldürülen Kız Kardeşlerimizin Haberlerini Yapmak İstemiyoruz Artık
Tgs İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna: Öldürülen Kız Kardeşlerimizin Haberlerini Yapmak İstemiyoruz Artık
Tgs İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna: Öldürülen Kız Kardeşlerimizin Haberlerini Yapmak İstemiyoruz Artık
Tgs İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna: Öldürülen Kız Kardeşlerimizin Haberlerini Yapmak İstemiyoruz Artık

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Kaynak: ANKA

İstanbul Sözleşmesi, Banu Tuna, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tgs İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna: Öldürülen Kız Kardeşlerimizin Haberlerini Yapmak İstemiyoruz Artık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tgs İstanbul Şubesi Başkanı Banu Tuna: Öldürülen Kız Kardeşlerimizin Haberlerini Yapmak İstemiyoruz Artık - Son Dakika
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