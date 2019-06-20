Son Dakika Haberleri: TGS İzmir Şubesi Başkanı Hüner: ''Köklerinde iyilik olanlara çağrı yapıyoruz''
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TGS İzmir Şubesi Başkanı Hüner: ''Köklerinde iyilik olanlara çağrı yapıyoruz''

2 saat önce

TGS Genel Merkezi'nin eş zamanlı olarak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır'da bir günlük ''kan ve kök hücre bağışı kampanyası'' düzenlediğini söyledi.

TGS İzmir Şubesi Başkanı Hüner: ''Köklerinde iyilik olanlara çağrı yapıyoruz'', System.String[]

Hüner, Kızılay İzmir Kan Merkezi'nde yaptığı açıklamada, kamuoyunun gündemine minik Öykü Arin Yazıcı vesilesiyle gelen ve şu an 1700 civarında kişinin ilik nakli beklediği Türkiye'de, ne yazık ki bağışçı sayısının 275 bin dolayında olduğunu belirtti.

Bu alandaki dayanışmayı büyütmek için İzmirli gazetecilerin bugün kan vekök hücre bağışında bulunduğunu ifade eden Hüner, şunları kaydetti:

''Türkiye'de zor durumda olan binlerce hasta, kan, kök hücre bağışı bekliyor. 'Sen de bir iyilik yap, kan ve kök hücre bağışında bulunarak onlara umut ol' diyoruz. Köklerinde iyilik var olanların bu çağrımıza büyük destek vereceğine inanıyoruz. Binlerce insana umut olacak kök hücre bağışı oldukça hızlı ve kolay bir işlemdir.Kızılay'ın resmî sitesindeki açıklamalar ve Çağrı Merkezi'nden aldığımız bilgiler ışığında 18-50 yaş aralığında olan sağlıklı bireyler kök hücre bağışında bulunabilir.

Löseminin nadir görülen bir türü ile mücadele eden ve Antalya'daki bir hastanede 6 aydır tedavi gören 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı içinkök hücre bağışı kampanyası ile toplanan 100 bine yakın numunenin, hızlı bir şekilde taranması için Sağlık Bakanlığı aylık 8 bin 500 olan inceleme kapasitesini 25 bine çıkarmıştır. Kök hücre nakli bekleyen hastalar ve yakınları bu kapasitenin daha da artırılmasını beklemektedir.''

Hüner, kan bağışında bulunan gazetecilere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:25 Kaynak: Bültenler
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