TGSD Başkan Yardımcısı Esra Ercan hayatını kaybetti - Son Dakika
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TGSD Başkan Yardımcısı Esra Ercan hayatını kaybetti

6 saat önce

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkan Yardımcısı Esra Ercan, hayatını kaybetti.

TGSD Başkan Yardımcısı Esra Ercan hayatını kaybetti, System.String[]

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkan Yardımcısı Esra Ercan, hayatını kaybetti.

TGSD'den yapılan açıklamaya göre, Esra Ercan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Ercan'ın ölümü, Türk moda endüstrisini yasa boğdu.

Hacettepe Üniversitesi mezunu olan Esra Ercan, 2003-2011 yılları arasında Tesco Türkiye Kurucu Genel Müdürlüğü görevini üstlendi. Ercan, 2011'den bu yana dünyanın önde gelen mağazalar zincirlerine tasarım, üretim, satın alma ve lojistik desteği sunan Spring Near East Manufacturing Company Limited'in Kurucu Ortağı ve Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

İki çocuk annesi olan 50 yaşındaki Esra Ercan'ın cenazesi, yarın öğlen İstanbul Kanlıca'daki İskenderpaşa Camisi'nde kılınacak cenaze namazın ardından Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Esra Ercan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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