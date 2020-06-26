TGSD Başkanı Hadi Karasu'ya Avrupa'da önemli görev - Son Dakika

TGSD Başkanı Hadi Karasu'ya Avrupa'da önemli görev

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu (EURATEX) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Başkanı Hadi Karasu, Avrupa Tekstil ve Hazır Giyim Konfederasyonu (EURATEX) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

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TGSD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, tekstil ve hazır giyimde Avrupa'nın en önemli sivil toplum kuruluşu EURATEX'in Genel Kurulu bugün yapıldı. Hadi Karasu, Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim sektörlerinin ortak adayı olarak katıldığı genel kuruldaki oylamada EURATEX Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı oldu.


"Türkiye'nin önemi daha da artıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Karasu, sektörde "yeni normal"in oluştuğu bir süreçte EURATEX yönetiminde sorumluluk üstlenmenin son derece "kritik ve önemli" olduğunu dile getirdi

Avrupa Birliği'nin tekstil ve hazır giyim sektörlerine yönelik kararlarında EURATEX'i referans aldığını belirten Karasu, şunları kaydetti:

"AB'nin tekstil ve hazır giyim sektörlerine ilişkin mevzuatı yüzde 90-95 oranında EURATEX'in önerileri doğrultusunda şekilleniyor. Tekstil ve hazır giyimle ilgili politikaların oluşturulmasında rol alan, karar vericilere yol gösteren EURATEX yönetiminde üstlendiğim görevi ülkemiz ve sektörümüz adına çok önemsiyorum. Bu göreve Türkiye'deki tekstil ve hazır giyim sektörlerini temsil eden sivil toplum kuruluşlarının ortak adayı olarak seçilmiş olmaktan ayrıca gurur duyuyorum.

EURATEX bünyesinde Avrupa'da 160 bin Türkiye'de 35 bin olmak üzere çoğu KOBİ statüsünde 200 bine yakın işletme var. Bu işletmelerde 1 milyonu Türkiye'de olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon kişi istihdam ediliyor. Tüm dünyayı tehdit eden salgının ardından oluşan 'yeni normal'de tedarik zinciri yeniden şekilleniyor. Bu noktada 'local for local' üretim yapısının, dolayısıyla Türkiye'nin önemi daha da artıyor. 'Yeni normal' oluşurken sektörün stratejilerinin belirlenmesinde ve politika yapıcılara iletilmesinde EURATEX'e önemli görevler düşecek."

Hadi Karasu ayrıca "serbest ama adil ticaret" politikasının devamlılığı ve menşei kurallarının da bu dönemde EURATEX'in en önemli gündem başlıklarından biri olması gerektiğini dile getirdi.

Türkiye, Avrupa, Karasu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 15:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TGSD Başkanı Hadi Karasu'ya Avrupa'da önemli görev - Son Dakika

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