TGSD'de "iki başkanlı" dönem: Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya - Son Dakika

TGSD'de "iki başkanlı" dönem: Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya

02.04.2021 12:11
TGSD'de

Hazır giyim endüstrisinin öncü sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), salgın sürecinde dayanışmayı, sinerjiyi, güç birliğini artırmak, sektörün çıkarlarını yurt içi ve yurt dışında daha etkili savunmak için yeni dönemi iki başkanla yönetme kararı aldı.

Hazır giyim endüstrisinin öncü sivil toplum kuruluşlarından Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD), salgın sürecinde dayanışmayı, sinerjiyi, güç birliğini artırmak, sektörün çıkarlarını yurt içi ve yurt dışında daha etkili savunmak için yeni dönemi iki başkanla yönetme kararı aldı.

Salgının devam ettiği ve tedarik zincirindeki kopmalar nedeniyle sektörün ağır sorunlarla karşı karşıya kaldığı dönemde TGSD'de başkanlık görevini Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya birlikte yürütecek.

TGSD'nin 23. Olağan Genel Kurulu İstanbul'da yapıldı. Genel Kurul'da tek listenin yer aldığı seçimde Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Ramazan Kaya (TYH Tekstil), Sanem Dikmen (European Tshirt Factory), Toygar Narbay (Narkonteks Tekstil), Ümit Özüren (Murat Çorap), Tanzer Gözek (Bergo Tekstil), Önder Türkmen (ATT Tekstil), Cem Altan (Aycem Tekstil), Cüneyt Yavuz (Mavi), Kemal Genç (Genç Tekstil), Murat Aydın (Modega Örme), Murat Şimşek (SMM Tekstil), Servet Karaalioğlu (Fatto Giyim), Fahrettin Akaydın (Barco Tekstil), Mehtap Elaidi (Moda Tasarımcısı), Hakan Tin (Reha Tekstil), İsa Dal (Evteks Tekstil), Vedat Yavuz (Gelişim Tekstil), Umut Boz (Teksim Giyim), Ergin Aydın (Blok Moda), Nadin Hacerestunç (SGS), Çiğdem Mutlu (Taha Giyim), Nilgün Keleş (Sertrans), Şafak Kıpık (Spring Near East Manufacturing), Murat Öztürk (Realkom Tekstil).TGSD'den yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu'nun ilk toplantısında halk sağlığının yanı sıra küresel ticarete de ağır darbe vuran COVID-19 salgınına karşı daha etkili mücadele edebilmek için yeni dönemin iki başkanlı sistemle geçilmesine karar verildi. Toplantıda Ramazan Kaya ve Sanem Dikmen oybirliği ile başkan seçildi.Sanem Dikmen, salgının küresel ticarette yol açtığı ve trilyon dolarlarla ifade edilen kayba rağmen fırsatları da içinde barındırdığını söyledi ve ekledi: "Uluslararası tedarik zincirindeki değişimin sadece Türk hazır giyim sektörü için değil, ABD ve Avrupa pazarları için de önemli avantajlar sunduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir üretim ekseninde global iş birliklerimizi daha da geliştirmek, karşılıklı fayda yaratan projelere odaklanmak durumundayız. Bu doğrultuda iletişimi güçlendirmemiz gerekiyor. Başta AB ve ABD olmak üzere küresel arenada sektörün tanıtımı için daha yoğun bir mesai yürüteceğiz."Ramazan Kaya da, daha önce benzeri görülmeyen salgına karşı Türk hazır giyim sektörünün bir yıldır başarılı bir mücadele yürüttüğünün altını çizdi. Katma değerli üretimi, istihdamı ve ihracatı ile ülke ekonomisi için stratejik önemdeki sektörün 2021 ile birlikte yeni bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığını belirten Kaya, "Başta hammadde olmak üzere tüm kalemlerde artan maliyetlerle birlikte sektörün rekabet gücünü zayıflatan engelleri aşmak ve 25 milyar dolarlık hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. (Fotoğraflı)


TGSD'de iki başkanlı dönem: Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya
TGSD'de iki başkanlı dönem: Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya

Ramazan Kaya, İstanbul, Türkiye, Moda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TGSD'de 'iki başkanlı' dönem: Sanem Dikmen ve Ramazan Kaya - Son Dakika Ekonomi


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