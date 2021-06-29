TGSD Müşterek Başkanı Dikmen: "Hazır giyim markalarının büyük kısmı 2019'daki satış düzeylerine ulaştı"

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Sanem Dikmen, hazır giyim markalarının büyük kısmının 2019'daki satış düzeylerine ulaştığını belirterek, " 1 Temmuz'da tüm kısıtlamaların kaldırılması ve turist sayısındaki artışa paralel olarak iç pazarda satışların daha da canlanacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sanal platformda düzenlenen TGSD Talks'da bu kez e-ticaret, pazar yerleri ve markalaşma konuları ele alındı.

TGSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dikmen, 2021'in ilk 5 ayında e-ticaret hacminin 2019'un aynı dönemine göre ikiye katlandığını belirtti.

2019'un ilk 5 ayında yaklaşık 72 milyar TL olan e-ticaretin bu yılın aynı döneminde 150 milyar TL'ye ulaştığını belirten Dikmen, salgın döneminde büyük sıçrama yapan online alışveriş alışkanlıklarının salgın tamamen bitse bile devam edeceğini ifade etti.

Dikmen, 2020'yi yüzde 3,1 ihracat kaybı ile kapatan hazır giyim sektörünün, 2021'e kısmen daha iyi başladığını belirtti.

17 Mayıs'taki normalleşme adımları ile iç pazarda önemli bir canlanma olduğunu belirten Dikmen, "2020'yi yüzde 40-50 ciro kaybı ile kapatan hazır giyim markalarının büyük kısmı 2019'daki satış düzeylerine ulaştılar. 1 Temmuz'da tüm kısıtlamaların kaldırılması ve turist sayısındaki artışa paralel olarak iç pazarda satışların daha da canlanacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının damga vurduğu 2020'nin dünyada ve Türkiye'de e-ticaret için sıçrama yılı olduğunu belirten Dikmen, online satışlardaki artış eğiliminin bu yıl da devam ettiğinin altını çizdi.

Dikmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre ülkemizde 2019'da 190 milyar TL olan internetten kartlı ödeme hacmi 2020'de yüzde 37 artışla 260 milyar TL'ye ulaştı. E-ticaret hacmindeki artış 2021'de de devam ediyor. İlk 5 aylara baktığımızda 2019'da 71,9 milyar TL olan internetten satışların 2020'de 86,5, 2021'de ise 149,9 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Bir başka ifade ile bu yılın ilk 5 ayında internetten yapılan satışlar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 108 arttı. Pandemi sürecinde büyük bir sıçrama yapan online alışveriş alışkanlığı devam edecek. Abiye giysi ve takım elbise gibi bazı kıyafetler için mağazaya gitme ve ürünü yerinde deneyimleme alışkanlığı sürse bile diğer kategorilerde online satışın payı artacak. Pazarda kalmak, rekabet gücünü korumak isteyen tüm firmaların e-ticaret altyapılarını güçlendirmeleri ve bu alanda iş birliklerini geliştirmeleri gerekiyor."

"Tüketiciler yeni markaları denemeye hazır"

Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz ise tüketicilerin yeni markaları denemeye hazır olduğunu belirtti. Yavuz, "Bugün hiç bilinmeyen bir markanın e-ticareti doğru kurgulaması halinde başarılı olma şansı çok yüksek. Bu nedenle denemeye değer. Firmalar online satış konusunu 360 derece kurgulamalı. Online satış çok daha şeffaf olmayı gerektirdiği için toplam alışverişin kalitesinin de artırmasında önemli rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

TGSD Başkan Yardımcısı Tanzer Gözek de TGSD üyelerinin Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştirdiğini belirtti. TGSD'nin her türlü ürün grubundan paydaşları bir araya getiren benzersiz bir ekositem olduğunu belirten Gözek, "Bilgi ve deneyim çok önemli. Alanında uzman ve başarılı isimlerin katılımıyla düzenlediğimiz TGSD Talks toplantıları ile üyelerimiz arasında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. E-ticareti hem globalde hem de Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörü için bir katma değer yaratma yolu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavi Global E-ticaret Direktörü Barış Akyürek ise 2020'de Türkiye ve uluslararası pazarlarda konsolide online satışlarını yüzde 110 artırdıklarını belirterek, "Aynı yıl Türkiye online satışlarımız ise yüzde 152 büyüdü. Kendi kanallarımızın yanı sıra çeşitlenen ve büyüyen market place iş birlikleri sayesinde online satışların toplam satışlarımızdaki payı yüzde 13'e yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde e-ticaret büyümesi globalde yüzde 185, Türkiye'de ise yüzde 258 oldu." bilgilerini verdi.

Trendyol Kıdemli Kategori Müdürü Burcu İnan, moda, elektronik, mobilya, market-gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 40 milyon ürünü 30 milyondan fazla aktif müşteriyle buluşturduklarını belirtti. İnan, "İnternet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb'in dünyada en çok ziyaret edilene-ticaret ve alışveriş siteleri listesinde Türkiye'den ilk 20'deki tek şirket olarak yer alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiburada Fashion & Lifestyle Grup Direktörü Aslı Özer ise 200 milyon ziyaretçiye 30'un üstünde kategoride, 50 milyonu aşkın ürün seçeneği sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde online alışveriş yapan her 5 kişiden 4'ünün en çok tercih ettiği platform olduk. Yine pandemi döneminde müşterilerimizin memnuniyet oranı yüzde 17 arttı. Hepsiburada üzerinden satış yapan her üç işletmeden biri bizimle e-ticarete başladı. 19 binden fazla kadın girişimciye destek veriyoruz. Bünyemizde yer alan kadın girişimcilerin işlerinin 98 kat büyümesine katkı sunduk. Hepsiburada sayesinde toplamda 3,5 milyon kişiye istihdam sağlanıyor."