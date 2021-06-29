Üye Girişi
TGSD Müşterek Başkanı Dikmen: "Hazır giyim markalarının büyük kısmı 2019'daki satış düzeylerine ulaştı" - Son Dakika

TGSD Müşterek Başkanı Dikmen: "Hazır giyim markalarının büyük kısmı 2019'daki satış düzeylerine ulaştı"

29.06.2021 15:00
TGSD Müşterek Başkanı Dikmen:

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Sanem Dikmen, hazır giyim markalarının büyük kısmının 2019'daki satış düzeylerine ulaştığını belirterek, "1 Temmuz'da tüm kısıtlamaların kaldırılması ve turist sayısındaki artışa paralel olarak iç pazarda satışların daha da...

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) Müşterek Başkanı Sanem Dikmen, hazır giyim markalarının büyük kısmının 2019'daki satış düzeylerine ulaştığını belirterek, " 1 Temmuz'da tüm kısıtlamaların kaldırılması ve turist sayısındaki artışa paralel olarak iç pazarda satışların daha da canlanacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sanal platformda düzenlenen TGSD Talks'da bu kez e-ticaret, pazar yerleri ve markalaşma konuları ele alındı.

TGSD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Dikmen, 2021'in ilk 5 ayında e-ticaret hacminin 2019'un aynı dönemine göre ikiye katlandığını belirtti.

2019'un ilk 5 ayında yaklaşık 72 milyar TL olan e-ticaretin bu yılın aynı döneminde 150 milyar TL'ye ulaştığını belirten Dikmen, salgın döneminde büyük sıçrama yapan online alışveriş alışkanlıklarının salgın tamamen bitse bile devam edeceğini ifade etti.

Dikmen, 2020'yi yüzde 3,1 ihracat kaybı ile kapatan hazır giyim sektörünün, 2021'e kısmen daha iyi başladığını belirtti.

17 Mayıs'taki normalleşme adımları ile iç pazarda önemli bir canlanma olduğunu belirten Dikmen, "2020'yi yüzde 40-50 ciro kaybı ile kapatan hazır giyim markalarının büyük kısmı 2019'daki satış düzeylerine ulaştılar. 1 Temmuz'da tüm kısıtlamaların kaldırılması ve turist sayısındaki artışa paralel olarak iç pazarda satışların daha da canlanacağını tahmin ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Salgının damga vurduğu 2020'nin dünyada ve Türkiye'de e-ticaret için sıçrama yılı olduğunu belirten Dikmen, online satışlardaki artış eğiliminin bu yıl da devam ettiğinin altını çizdi.

Dikmen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre ülkemizde 2019'da 190 milyar TL olan internetten kartlı ödeme hacmi 2020'de yüzde 37 artışla 260 milyar TL'ye ulaştı. E-ticaret hacmindeki artış 2021'de de devam ediyor. İlk 5 aylara baktığımızda 2019'da 71,9 milyar TL olan internetten satışların 2020'de 86,5, 2021'de ise 149,9 milyar TL'ye ulaştığını görüyoruz. Bir başka ifade ile bu yılın ilk 5 ayında internetten yapılan satışlar 2019'un aynı dönemine göre yüzde 108 arttı. Pandemi sürecinde büyük bir sıçrama yapan online alışveriş alışkanlığı devam edecek. Abiye giysi ve takım elbise gibi bazı kıyafetler için mağazaya gitme ve ürünü yerinde deneyimleme alışkanlığı sürse bile diğer kategorilerde online satışın payı artacak. Pazarda kalmak, rekabet gücünü korumak isteyen tüm firmaların e-ticaret altyapılarını güçlendirmeleri ve bu alanda iş birliklerini geliştirmeleri gerekiyor."

"Tüketiciler yeni markaları denemeye hazır"

Mavi Üst Yöneticisi (CEO) Cüneyt Yavuz ise tüketicilerin yeni markaları denemeye hazır olduğunu belirtti. Yavuz, "Bugün hiç bilinmeyen bir markanın e-ticareti doğru kurgulaması halinde başarılı olma şansı çok yüksek. Bu nedenle denemeye değer. Firmalar online satış konusunu 360 derece kurgulamalı. Online satış çok daha şeffaf olmayı gerektirdiği için toplam alışverişin kalitesinin de artırmasında önemli rol oynuyor." değerlendirmesinde bulundu.

TGSD Başkan Yardımcısı Tanzer Gözek de TGSD üyelerinin Türkiye hazır giyim ihracatının yüzde 80'ini gerçekleştirdiğini belirtti. TGSD'nin her türlü ürün grubundan paydaşları bir araya getiren benzersiz bir ekositem olduğunu belirten Gözek, "Bilgi ve deneyim çok önemli. Alanında uzman ve başarılı isimlerin katılımıyla düzenlediğimiz TGSD Talks toplantıları ile üyelerimiz arasında farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. E-ticareti hem globalde hem de Türkiye'de tekstil ve hazır giyim sektörü için bir katma değer yaratma yolu olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Mavi Global E-ticaret Direktörü Barış Akyürek ise 2020'de Türkiye ve uluslararası pazarlarda konsolide online satışlarını yüzde 110 artırdıklarını belirterek, "Aynı yıl Türkiye online satışlarımız ise yüzde 152 büyüdü. Kendi kanallarımızın yanı sıra çeşitlenen ve büyüyen market place iş birlikleri sayesinde online satışların toplam satışlarımızdaki payı yüzde 13'e yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde e-ticaret büyümesi globalde yüzde 185, Türkiye'de ise yüzde 258 oldu." bilgilerini verdi.

Trendyol Kıdemli Kategori Müdürü Burcu İnan, moda, elektronik, mobilya, market-gıda, anne-çocuk, kozmetik gibi birçok kategoride 40 milyon ürünü 30 milyondan fazla aktif müşteriyle buluşturduklarını belirtti. İnan, "İnternet sitelerinin ziyaretçi trafiğini analiz eden SimilarWeb'in dünyada en çok ziyaret edilene-ticaret ve alışveriş siteleri listesinde Türkiye'den ilk 20'deki tek şirket olarak yer alıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Hepsiburada Fashion & Lifestyle Grup Direktörü Aslı Özer ise 200 milyon ziyaretçiye 30'un üstünde kategoride, 50 milyonu aşkın ürün seçeneği sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Pandemi döneminde online alışveriş yapan her 5 kişiden 4'ünün en çok tercih ettiği platform olduk. Yine pandemi döneminde müşterilerimizin memnuniyet oranı yüzde 17 arttı. Hepsiburada üzerinden satış yapan her üç işletmeden biri bizimle e-ticarete başladı. 19 binden fazla kadın girişimciye destek veriyoruz. Bünyemizde yer alan kadın girişimcilerin işlerinin 98 kat büyümesine katkı sunduk. Hepsiburada sayesinde toplamda 3,5 milyon kişiye istihdam sağlanıyor."

E ticaret, 1 Temmuz, Türkiye, turist, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TGSD Müşterek Başkanı Dikmen: 'Hazır giyim markalarının büyük kısmı 2019'daki satış düzeylerine ulaştı' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı 15:51 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi 15:40 Adalar için elektrikli araç ihalesine katılım olmadı, İBB ileri bir tarihe erteledi Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor 15:33 Korkutan kurbanlık ahırdan dışarı çıkarılmıyor! 1 ton 300 kiloluk dev kurbanlık alıcısını bekliyor
İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi 15:23 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı 15:15 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz 14:42 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 13:56 Avrupa şampiyonaları tarihinde en çok maç yöneten hakem oldu, Cüneyt Çakır ismi tarihe geçti! 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu 12:22 23 gündür kayıp olarak aranıyordu! Gencin cesedi ormanlık alanda ağaca asıl halde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:57 Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi
15:51 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı'na bağışladı
15:47 Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi
15:22 İstanbul Valiliği'nden Peker'in iddialarına karşılık Cihan Ekşioğlu açıklaması: Koruma ekibi değil bir yakın koruma verildi
15:14 Müge Anlı'da kayıp olarak aranan doktor içini döktü: Programa çıktığım için sevgilim benden ayrıldı
14:53 Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi
14:41 Son Dakika! Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin AK Parti'den açıklama: Faillerin en ağır cezayı alması en büyük temennimiz
14:39 Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor! Ankara'da tren ve otobüs garlarında korona aşısı hizmeti başladı
14:38 Özel okul zam oranları belli oldu! En fazla yüzde 24.72 oranında zam talep edilebilecek
Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi Eğitim uçağı zorunlu iniş sırasında düştü! Pilotların sağlık durumu iyi         
15:57
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi         
15:27
Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin         
15:18
Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi Son Dakika! Savcılıktan Elmalı'da iki kardeşin istismarına ilişkin davayla ilgili açıklama: Tutuksuz yargılama talebi reddedildi         
14:53
5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil 5 şehir hastanesiyle ilgili Rönesans Holding'den açıklama: Satış ya da devri söz konusu değil         
14:16
Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek Ekrem İmamoğlu, valiye hakaretten 20 bin lira tazminat ödeyecek         
13:43
Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi Elmalı'da iki kardeşin istismar edilmesine ilişkin davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girdi         
12:18
Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı Kanal İstanbul tartışmalarına Bahçeli de dahil oldu: Firmaların ödemeleri yasal güvence altına alınmalı         
12:06
Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu Mısırlı sevgilisinden ayrılan Şeyma Subaşı alay konusu oldu         
11:05
Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı Eşini fuhşa götürdüğünü sanıp taksiciye ateş açtı         
10:48
Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek Erdoğan'ın müjdesini verdiği destek 1 Temmuzda başlıyor! Vatandaş100 bin lira yerine 20 bin lira faiz ödenecek         
10:06
Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor Fatura şehre kesildi! 30'a yakın profesörün istifa ettiği hastanenin başhekimi: Oğlum bile gitmek istiyor         
09:56
Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu Bahar Candan'ın Sedat Peker'le ilgili sözleri dalga konusu oldu         
22:12
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, leopar desenli bikinisiyle ağızları açık bıraktı         
20:36
Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir Haber, tam da aşılama döneminde geldi! BioNTech yıllarca koruma sağlayabilir         
19:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2021 16:07:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TGSD Müşterek Başkanı Dikmen: "Hazır giyim markalarının büyük kısmı 2019'daki satış düzeylerine ulaştı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement