TGSP 9. Üye Buluşmaları çevrim içi gerçekleşti - Son Dakika

TGSP 9. Üye Buluşmaları çevrim içi gerçekleşti

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 9. Üye Buluşmaları'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleştirdi.

TGSP 9. Üye Buluşmaları çevrim içi gerçekleşti, System.String[]

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu (TGSP) 9. Üye Buluşmaları'nı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çevrim içi ortamda gerçekleştirdi.

Platformdan yapılan açıklamaya göre, TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi, TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan ve Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci'nin de katıldığı toplantıda "Türkiye'nin Gençleri Covid 19 Araştırması" ile pandemi sürecindeki STK faaliyetlerinden söz edildi.

TGSP Yönetim Kurulu Üyesi Muhammed Fatih Eren'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, Bilal Erdoğan koronavirüs sürecini ve Türkiye'nin bu süreçteki genel durumunu değerlendirdi.

Bilal Erdoğan, dünya olarak yaşanan bu sürecin daha önce kimsenin tecrübe etmediği bir durum olduğunu ve bunun sonuçlarının nasıl olacağının şu an kestirilemediğini aktardı.

Dünyanın bugüne dek birçok pandemi süreci yaşadığına değinen Erdoğan, "Ancak koronavirüs yaş grubu dağılımı, belirtileri, hızlı yayılımı ve kuluçka dönemi ile insanlığa büyük bir değişim yaşattı. Bu anlamda biz, koronavirüs salgını ile TGSP olarak iman farkındalığımızı artırmalıyız. Yaşanan her şeyin Allah'ın kudreti ile gerçekleştiğini hatırlamalıyız. Her gün bunun farkındayız ancak imtihan olmadığımız zamanlar bu farkındalık önemini yitiriyor. Bu anlamda koronavirüs bize bunu düşünmek için fırsat sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bilal Erdoğan, aşı ve tedavi bulunana kadar hayatın değişmeye devam edeceğini belirterek, bu değişimin hem sosyal hem de ekonomik anlamda gerçekleşeceğini, sektörlerin, çalışma şekillerinin, futbol müsabakalarının, okulların, berber salonlarının ve daha birçok alanın bu süre içerisinde farklı şekillerde çalışacağını anlattı.

Dünya tarihinin önemli bir dönemecinde olunduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bu durum ise yalnızca pandemi ile ilgili değil. 10 yıldır hızlı bir değişim yaşıyoruz. Bu durumu uzun süredir konuşuyoruz. Türkiye olarak bir fırsat penceresine bakıyor olabiliriz. İletişim çağında olduğumuzdan dolayı dünya ile hızlı bir etkileşim içerisindeyiz. Bu anlamda Cumhurbaşkanlığı Başkanlık Sistemine geçerek ne kadar doğru bir karar aldığımızı görmüş olduk. Parlamenter sistemde kalmış olsaydık Meclis uzun süre açık kalmak durumunda kalacak ve düzenlemeler günlerce tartışılacaktı. Ancak bugün Türkiye sağlık alanında attığı hızlı ve doğru adımlarla pandemi ile başarılı bir şekilde başa çıkabilen bir ülke durumuna geldi."

TGSP salgın sürecinde çalışmalarını sürdürüyor

TGSP Genel Başkanı Ömer Faruk Terzi ise kardeşlik bağlarının kuvvetlendirilmesi gereken zamanda olunduğunu vurgulayarak, platformun amaçları arasında yer alan STK ve üyeleri bir araya getirerek tanışmalarını, birlikte çalışmalar yapmalarını sağlamanın da kardeşlik bağlarını geliştirmek için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Terzi, TGSP olarak bu süreçte yoğun bir çalışma temposu ile STK'ların başarılı işler yapmaları ve kendilerini geliştirmeleri için çalışmalar gerçekleştirdiklerini aktararak, Koronavirüs Stratejik Eylem Planı, kişisel verilerin korunması ile ilgili kitapçıklar, Anadolu Buluşmaları gibi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci de, salgın ile ilgili Sağlık Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği çalışmaları paylaştı.

1 Mart'tan itibaren yoğun tedbir ve önlemler alarak süreci yönettiklerine işaret eden Birinci, vaka takip sisteminin nasıl işlediğine ilişkin bilgi verdi. Birinci, her hastanın çevresinde temas kurduğu kişileri de sisteme kaydederek takip ettiklerini, hastalığı kontrol altına almak için sistemli ve planlı çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.05.2020 11:39 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TGSP 9. Üye Buluşmaları çevrim içi gerçekleşti - Son Dakika

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