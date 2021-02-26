TGTV'den "28 Şubat" açıklaması Açıklaması - Son Dakika

TGTV'den "28 Şubat" açıklaması Açıklaması

26.02.2021 19:25
TGTV'den

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Av. Hamza Akbulut, her yıl dönümünde "hiç yaşamasaydık" denilerek, mağduriyetlerini derin üzüntüyle hatırlayacakları 28 Şubat döneminin milletin kayıp yılları olduğunu belirtti.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Başkanı Av. Hamza Akbulut, her yıl dönümünde "hiç yaşamasaydık" denilerek, mağduriyetlerini derin üzüntüyle hatırlayacakları 28 Şubat döneminin milletin kayıp yılları olduğunu belirtti.

Akbulut, "28 Şubat, zulüm dönemidir" başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, 28 Şubat 1997'de Mili Güvenlik Kurulu Olağanüstü Toplantısında aldıkları kararlarla devletin yönetim mekanizmalarını zulüm aygıtına dönüştürenleri kınadıklarını vurguladı.

28 Şubat zihniyetinin tarihin karanlık sayfalarında kalmaya mahkum olduğunu belirten Akbulut, milletin darbecilere verdiği bu mahkumiyetin onların boyunlarında kıyamete kadar asılı kalacağını ifade etti.

Kadrolarıyla devletin önemli organlarına hakim olan 28 Şubat darbecilerinin, "irticayla mücadele" kılıfıyla millete düşmanlık yaptıklarını belirten Akbulut, şunları kaydetti:

"28 Şubatçılar, inançlarından dolayı öğrencileri okullarından, kamu görevlilerini memuriyetten, işçileri işlerinden ihraç etmişlerdir. Milyonlarca vatandaşı dini inançlarından dolayı fişlemişler, haksız soruşturma ve kovuşturmalarla binlerce kişiyi hapsetmişlerdir. Seçilmiş hükümetin başbakanını istifa etmeye zorlamışlardır. Kesintisiz 8 yıl eğitim uygulamasıyla Kur'an öğretimi yapan kurumları ve imam hatip okullarının orta kısmını kapatmışlardır. İmam hatip lisesi ve meslek lisesi öğrencilerini, üniversiteye giriş sınavlarında katsayı uygulaması ile ayrımcılığa tabi tutmuşlardır.

Fırsat eşitliğini ortadan kaldırıp, yüzbinlerce genci mağdur etmişlerdir. Üniversitelere ikna odaları kurarak başörtülü öğrencilere fiziki ve psikolojik baskı uygulamışlar, başörtülü öğrencilerin üniversiteye girişlerini yasaklamışlardır. İrtica suçlaması ile TSK'dan yüzlerce subayımızı, hiçbir yerde iş verilmemesi kaydıyla atmışlardır. Kurdukları 'Batı çalışma grubu' ile okulları, vakıfları ve dernekleri kıskaca alıp, bazılarını kapatmışlar, dindar insanları tasfiye etmişlerdir. Hakimlere, askeri kurumlarda 'irticayla mücadele' brifingleri vererek, bağımsız yargıyı baskı altına almışlardır. İlahiyat fakültelerinin ders programlarıyla oynayarak din eğitimi ve öğretimine zarar vermişlerdir.

Kamu kurumlarını, kamusal alan ilan etmişler ve buralara dindar vatandaşları sokmamışlardır. Başörtülü insanları mağdur etmişlerdir. Kamu kurumu çalışanlarına, 'İdarenin takdir yetkisi' adı altında hukuksuz uygulamalar yaptırmışlardır. Baskılardan bir nebze olsun kurtulmak için başörtüsü yerine peruk takan öğrencilere ve kamu çalışanlarına 'Öz saçınızla gelmiyorsunuz.' gerekçesi ile soruşturma açmışlardır."

Akbulut, 28 Şubat döneminin ülkeyi sosyal ve ekonomik buhrana sürüklediğini, 2001 krizinin de tetikleyicisi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Her yıl dönümünde hiç yaşamasaydık denilerek, mağduriyetlerini derin üzüntüyle hatırlayacağımız 28 Şubat dönemi, milletimizin kayıp yıllarıdır. Milletimizin desteğiyle, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve onun liderliğindeki hükümetler, bu şer ittifakını bertaraf edip, milli iradeyi hakim kılmışlardır. Zulümlerini bin yıl sürdürmek üzere hesap yapan 28 Şubat vesayetçileri, yargı önünde hesap vermişler ve mahkum olmuşlardır. 28 Şubat post modern darbesinde olduğu gibi, milletimize yapılan saldırılar sonra da devam ettirilmek istenmiştir. Yakın zamanda yaşadığımız Gezi olayları, 17-25 Aralık darbe girişimleri, 15 Temmuz ihaneti ve bugün de Boğaziçi olayları ile milli irade üzerine hegemonya kurmak isteyen iç ve dış güçler karşısında millet olarak ferasetle davranıp, istikamet üzere yürümeye devam etmeliyiz."

Hamza Akbulut, TGTV olarak, üyeleriyle birlikte 28 Şubat'ın 24. yıldönümü münasebetiyle sivil toplum kuruluşlarını ve vatandaşları, milli iradeyi vesayet altına alabilecek, tüm oluşum ve güç odakları karşısında birlik, beraberlik ve dayanışma içinde geleceğe sahip çıkmaya davet ettiklerini kaydetti.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, 28 Şubat, Mahkum, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TGTV'den '28 Şubat' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Malatya'da mutasyonlu koronavirüs vakaları görüldü Beşiktaş Vodafone Park'ta 3 puan için sahada! Canlı anlatım Genç, tartıştığı kuzenini baltayla öldürdü Karadeniz'de 'mutant virüs' endişesi! Uzak mesafeden bulaşabiliyor Vicdansız sürücü, hamile sokak köpeğinin üzerinden arabayla geçti Üzerine buz kütlesi düşen profesör ölümden döndü Ardahanlı berber, hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'den satışa sundu Yatak odasında bastığı karısı ve yasak aşkı balkondan atlayıp can vermişti! Suçlanan koca, beraat etti
Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 74 kişi vefat etti, 9 bin 205 yeni vaka tespit edildi         
19:34
Prof. Orhan Şen'den, Prof. Orhan Şen'den, "İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz" iddiasına sert çıktı: Saçmalık         
19:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazartesi karar alacağız' dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Pazartesi karar alacağız' dediği normalleşme sürecine nasıl geçilecek?         
18:10
Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti Oyuncu Eda Ece koronaya yakalandı, Yasak Elma dizisinin senaryosu değişti         
17:44
Son dakika: Yapılandırma ödemesi yapmak isteyenler bu hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak Son dakika: Yapılandırma ödemesi yapmak isteyenler bu hafta sonu kısıtlamadan muaf olacak         
16:41
Kanal İstanbul polemiği büyüyor! Erdoğan, kendisine 23 Haziran'ı hatırlatan İmamoğlu'na Maltepe üzerinden yüklendi Kanal İstanbul polemiği büyüyor! Erdoğan, kendisine 23 Haziran'ı hatırlatan İmamoğlu'na Maltepe üzerinden yüklendi         
15:38
Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi Kerimcan Durmaz, 'Peşimde' şarkısının klibinde kadın kılığına girip Sharon Stone pozu verdi         
14:30
Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü Kerestelerin altında kalıp ölen kardeşinin yüzüne son kez bakıp gözyaşı döktü         
14:13
"Erkeklerin görüntülerini mi izliyorsun?" diyerek eşini yumrukladı         
13:40
Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek Yangında küle dönen evine haciz gelen Çılgın Sedat'a Demet Akalın'dan büyük destek         
13:15
Yunan tiyatro sanatçısı Dimitris Lignadis, çocuklara cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı Yunan tiyatro sanatçısı Dimitris Lignadis, çocuklara cinsel saldırı suçlamasıyla tutuklandı         
12:37
Çağla Altunkaya, kendisinden 30 yaş büyük sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni pozunu paylaştı Çağla Altunkaya, kendisinden 30 yaş büyük sevgilisi Acun Ilıcalı ile yeni pozunu paylaştı         
11:53
Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı Patron yaşananları gözyaşlarıyla anlattı: 12 çalışan kebapçıyı 6 milyondan fazla zarara uğrattı         
11:01
Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi Maltepe'de yükselen çöp yığınlarına İBB neden müdahale etmiyor? Cevap Beyaz Masa'dan geldi         
10:21
İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor İlginç mimarisiyle 'çöküyormuş hissi veren' apartman görenleri hayrete düşürüyor         
09:11
Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz Prof. Dr. Doğan Yaşar: 2022, 2023 veya 2024 olur, İstanbul Boğazı'nın donduğunu göreceğiz         
09:06
Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı Kutsi, rol aldığı dizideki çocuk oyuncunun annesi ile evlilik kararı aldı         
08:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2021 19:45:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: TGTV'den "28 Şubat" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei