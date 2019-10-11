TGTV'den Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini bildirdi.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, TSK'nın, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini sağlamak, muhacirlerin evlerine dönebilmelerini temin etmek için Suriye Milli Ordusu ile Suriye'nin kuzeyinde terör örgütlerine karşı daha önce yapılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı askeri harekatının bir devamı olarak siviller için güvenli yaşam bölgesi oluşturmak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığını anımsattı.

TGKV Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Akbulut, "Ordumuzun bu kutlu yürüyüşünün zaferle neticelenmesini yüce Allah'tan niyaz ederiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başkomutanlığında, TSK'mızın icra ettiği bu barış ve huzur harekatı, haklıdır, meşrudur, insanidir ve gereklidir. Milletimizin desteği tamdır." ifadelerini kullandı.

Ülke içinden ve dışından terör örgütleri ile kuşatılan ve sınırına terörden bir devlet kurma hesaplarına karşı Türkiye'nin harekete geçtiğine, tek hedefin terör örgütleri olduğuna işaret eden Akbulut, İslam dünyasından bazı ülkeler ile Avrupa ülkelerinin, Türkiye'nin bir dış tehditle karşı karşıya olduğunu anlamaları gerektiğine dikkati çekti.

İç savaştan kaçarak gelen muhacirlerin yükünü Türkiye'nin çektiğini aktaran Akbulut, şöyle devam etti:

"Avrupalılar bunu görmemezlikten gelmektedir. İşlerine öyle gelmektedir. Türkiye'nin zayıflamasını, bölünmesini istemektedirler. Gün birlik olma günüdür. İslam dünyası dışındaki ülkeler birlik olmak için çaba gösterirken, İslam ülkelerinin bunu yapamıyor olması acizliktir, talihsizliktir.

Barış Pınarı Harekatı'yla birlikte bölgemizde hesap yapıp, oyun kuran ABD ve İsrail'in tüm planları altüst olmuştur. Türkiye, masum insanların ölmemesi için bir ateş çemberinin içine girmiştir. Bu dava yaşatma davasıdır. Bu insanlık davasını, etnik bir çatışma gibi gösteren kötü niyetlileri görebilmek için daha ne kadar masum insanın ölmesi gerekecek? Türkiye, Suriye'ye meşru bir güç olarak girmeden çok önce, Amerika, Irak ve Suriye'yi işgal etmiş, milyonlarca insan öldürülmüş ve muhacir durumuna düşürülmüştür. Halk terör örgütleri tarafından perişan edilmiştir. Şimdi olması gerekeni Türkiye yapmaktadır. Terör örgütleri temizlenip, ülkenin asıl sahiplerinin evlerine dönmeleri sağlanacaktır. Türkiye, kendi güvenliğini sağlayacak güçte olup, kurulan tuzakların, hedefin ülkemizin parçalanması olduğunun farkındadır."

TGTV olarak harekatı desteklerini ve Türk ordusuna haklı mücadelesinde başarılar dilediklerini belirten Akbulut, bu uğurda verilen şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifa dileğinde bulundu.