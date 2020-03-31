TGTV'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TGTV'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

TGTV'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek çağrısı

6 saat önce

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, tüm gönüllü kuruluşlar ve üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sunmaya davet etti.

TGTV'den

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı Hamza Akbulut, tüm gönüllü kuruluşlar ve üyelerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına katkı sunmaya davet etti.

Akbulut, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının çok hızlı bulaşım göstererek tüm dünya ülkelerini etkisi altına aldığını hatırlatarak, enfekte sayısı ve ölümlerin de günden güne arttığını kaydetti.

Salgının insanlığın ortak sorunu haline geldiğini dile getiren Akbulut, "Kovid-19'dan vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastanelerde tedavi gören hastalarımıza acil şifalar dileriz." ifadesini kullandı.

Hamza Akbulut, bu küresel soruna karşı, devletlerin iş birliğine gitmesi ve uluslararası sağlık kuruluşlarının ortak çalışmaları acilen başlatması gerektiğini belirterek, salgın dünyada ortaya çıkmasıyla devletin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde gerekli tedbirleri vakit kaybetmeden aldığını anlattı.

Bu sıkıntılı günlerde başta sağlık çalışanları olmak üzere salgınla mesai saati gözetmeksizin mücadele eden tüm kamu çalışanlarını tebrik eden Akbulut, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bilimsel yöntem ve etkin istişareler neticesinde devletimizin aldığı kararlara uymalı ve uygulamalıyız. Kişisel olarak aldığımız tedbirler, hem sevdiklerimiz hem de diğer insanlar için hayati öneme sahiptir. Devletimizin ilan ettiği karantina kurallarına, 'Bir insan hayatını kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir.' inancıyla hassasiyetle uymalıyız. Bu zorlu günlerde, birlik, beraberlik ve dayanışma içinde yardımlaşmalıyız. Açıklanan ekonomik destek paketi, milletimizin ve iş dünyasının zor günlerini bir nebze olsun hafiflemiştir."

"Kampanya birlik ve beraberliğimizi kuvvetlendirdi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" dayanışma kampanyasının kardeşliği, birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğine vurgu yapan Akbulut, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, bu kampanya ile devlet-millet dayanışmasının en güzel örneğini tüm dünyaya göstermiştir. Her bir vatandaşımız, etrafındaki zorluk yaşayanlara imkan ölçüsünde yardım etmelidir. Yardım kuruluşlarımızın vefa projelerine destek olunmalıdır.

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı üye kuruluşları ile birlikte insan hayatını tehdit eden virüse karşı yapılan mücadelede ve ülkemizin zorlu karantina günlerinde, devletimizin yanında, milletimizin yardımında olduğumuzu, salgınını önlemek için alınan tedbirlerden dolayı mağdur olan ailelerimize destek sağlamak amacıyla başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' dayanışma kampanyasına TGTV olarak destek yapacağımızı, tüm gönüllü kuruluşlarımızı ve üyelerini dayanışma kampanyasına maddi katkı sağlama hususunda gerekli duyarlılığı göstermeye davet ettiğimizi kamuoyuna saygıyla arz ederiz."

Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:06 Kaynak: AA

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