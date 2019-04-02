Thales 4.8 Milyar Euro Karşılığında Gemalto'yu Satın Aldı

– Fransa merkezli savunma ve havacılık şirketi Thales SA, 15 aylık onay sürecinin ardından Hollanda merkezli dijital güvenlik şirketi Gemalto satın alımının tamamlandığını duyurdu.

– Fransa merkezli savunma ve havacılık şirketi Thales SA, 15 aylık onay sürecinin ardından Hollanda merkezli dijital güvenlik şirketi Gemalto satın alımının tamamlandığını duyurdu.



Thales açıklaması, 4.8 milyar euro değerindeki anlaşmanın Gemalto'da 80 bin istihdam oluşturacağını ve şirketin elektronik güvenlik çözümlerinin geliştirilmesine yönelik araştırmaların destekleneceğine dikkat çekerken, Thales Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Patrice Caine şu değerlendirmeyi yaptı:



"Dijital tanımlama ve veri koruma alanında küresel bir lider olan Gemalto ile Thales, ürün odaklı piyasalarında atmosfer olarak yeniden tanımlanan uzay, yer ulaşımı, dijital kimlik ile güvenlik ve savunma ile güvenlik alanlarında çeşitli teknolojiler ve yetkinliklere sahip oldu."



Daha önce medyada yer alan haberlerde, söz konusu anlaşmanın müzakereler başladığında Gemalto'nun hisse değerinde yüzde 57 primle 5.42 milyar dolar değerinde olacağı belirtilmişti. Söz konusu anlaşma beklentileriyle Thales borsa değeri hafta boyunca yükselmiş ve Pazartesi günü kapanışta yüzde 2.25 değer kazanmıştı. Thales ayrıca, 2018 yılında 19 milyar euro değerinde gelir elde ettiğini duyurmuştu. - İstanbul

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