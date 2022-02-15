Üye Girişi
Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu - Son Dakika

Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu

15.02.2022 14:35
Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu

İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçen Thames Nehri'nde kürek çekmeye giden bir kişi, 5 bin yıl öncesinden kalan insan kemiği buldu.

İngiltere'nin başkenti Londra'dan geçen Thames Nehri'nde kürek çekmeye giden bir kişi, 5 bin yıl öncesinden kalan insan kemiği buldu.

BBC'de yer alan habere göre, grafik tasarımcısı Simon Hunt, bir sabah Londra'da Thames Nehri'nde kürek çekmeye gittiğinde nehir yatağında bir insan uyruk kemiği veya üst bacak kemiğine denk geldi.

Hunt, daha sonra bulduğu kemiği şeffaf plastik bir torbaya sararak polise götürdü.

Polisin kemiği laboratuvar testi için göndermesinin ardından araştırma yapan uzmanlar, kemiğin yaşını MÖ 3516 ile 3365 arasına tarihlendirdi.

Bu, bulunan kemiğin hem İngiltere'de MÖ 3000'de yapılan ve Londra'nın 130 kilometre batısında yer alan Stonehenge'den hem de Mısır'daki Giza Piramitlerinden daha eski olduğu anlamına geliyor.

Bir arkeolog, kemiğin ait olduğu kişinin boyunun yaklaşık 170 santimetre olduğunu tahmin ettiğini ancak bu kişinin erkek mi ya da kadın mı olduğunu söylemenin mümkün olmadığını belirtti.

Kemiği bulan Hunt, insanların kendisine kemiği Londra'da bulmasının garip olduğunu söylediğini belirterek "Ancak o zamanlar Londra olmadığını hatırlamamız gerekiyor." dedi.

Hunt, "Sanırım çok iyi korunmuş olduğu için çamura falan saplanmış olmalı ve sonra yerinden edildi ve nehirde bana doğru yolunu buldu." ifadelerini kullandı.

Thames Nehri kıyısında 2019'da da Neolitik dönemden kaldığı sanılan kafatası parçası bulunmuştu.

Nehrin kıyısında, çamurluk alanda bulunan alın kemiğinin, yapılan incelemeler sonucu yaklaşık 5 bin 600 yıl öncesinden kaldığının tahmin edildiği belirtilmişti.

YORUMLAR
500

Thames Nehri, Araştırma, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:33 Kılıçdaroğlu: Elektrik faturamı ödemeyeceğim çünkü vatandaşın acısını topluma hissettirmem lazım!
14:17 İlk bölümüyle bu akşam yayınlanacak Baba dizisinde neler olacak?
14:08 Destan dizisinde bu akşam neler olacak? "Batuga ve Akkız öldüler mi?"
13:53 Platonik aşk cinayetinde yeni detaylar: Kendimi öldürmeyi düşünüyordum, o sevdiğim bir insan
13:52 Rusya Parlamentosu'ndan flaş gelişme! Ukrayna'nın doğusundaki iki bölgenin bağımsızlığının tanınmasını önerdi
13:47 İslam Memiş'ten yastıkaltı altın düzenlemesine eleştiri: Şu an ki hali ile desteklemem imkansız
13:44 Bakan Nebati'nin elektrik ve doğal gaz açıklamasına Bahçeli'den ters köşe
13:21 Mahkeme, gazeteci Sedef Kabaş'ın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti
13:02 Önce evini yaktı, sonra da genç kadını rezidansa kilitledi! Aksaray'da 2 haftalık esareti itfaiye bitirdi
12:56 Berdan Mardini'nin eski eşinden iddialı pozlar! Sevgililer Günü'nü derin göğüs dekolteli elbisesiyle kutladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 14:42:22. #1.13#
SON DAKİKA: Thames Nehri'nde 5 bin yıllık insan kemiği bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement