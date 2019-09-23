Son Dakika Haberleri: Thames nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu
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Thames nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu

1 saat önce

Thames Nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtulduİngiltere (DHA) ? İngiltere'de içinde yolcular bulunan bir teknede yangın çıktı.

Thames Nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu

İngiltere (DHA) ? İngiltere'de içinde yolcular bulunan bir teknede yangın çıktı. Yolcular nehre atlayarak kurtulurken, tekne yanarak battı.

Londra'nın Twickenham ilçesinde, Thames Nehri üzerinde içinde 8 kişinin bulunduğu yolcu teknesinde yangın çıktı. Çıkış nedeni henüz bilinmeyen yangın kısa sürede tekneye yayılınca, yolcular nehre atlayıp kıyıya yüzerek kurtuldu. Teknede bulunun ve yaralı olarak sahile yüzen 4 kişinin hastanede tedavi altına alındıkları belirtildi.

Yangın sonrası 6 metrelik teknenin battığı; olayla ilgili araştırma başlatıldığı belirtildi.

Thames nehri'nde tekne yandı, yolcular nehre atlayarak kurtuldu

DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 10:19 Kaynak: DHA
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