Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika
BBC

Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, kurtarılmaya çalışılıyor

10.05.2021 02:17
Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, kurtarılmaya çalışılıyor, System.String[]

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren bir balinayı kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Thames nehrine giren bir balinayı kurtarmak için çalışmalar sürüyor.

Mink türü olan genç balina, Türkiye kökenlilerin de yoğun olarak yaşadığı Richmond bölgesinde ortaya çıktı.

İhbar üzerine bölgeye gelen yardım ekipleri, 4 metre uzunluğundaki balinayı bir tekne indirme rampasında sıkışmış buldu.

Su sıkılarak hayatta tutulmaya çalışılan balinanın durumunun çok iyi olmadığı belirtiliyor.

Bölgeye, Kraliyet Ulusal Can Kurtarma Botu Kurumu ekipleri de ulaştı.

Görgü tanığı 20 yaşındaki Jake Manketo, "zavallı balinayı" gördükleri anda gözlerine inanamadıklarını söyleyerek, "Herkes kurtarılmasını umuyor" diye konuştu.

Mink balinaları, büyük balinalar kategorisindeki en küçük tür olarak biliniyor ve boyları yaklaşık 10 metreye ulaşıyor.

Doğal şartlarda Atlantik ve Pasifik Okyanusları'nda yaşıyorlar.

Yakın tarihteki üçüncü vaka olabilir

Balinanın nasıl Thames nehrine ve oradan Richmond bölgesine geçtiği bilinmiyor.

2006 yılında da benzer bir şekilde 5 metre uzunluğunda şişe burun türü bir balina Thames'e girmiş ancak tüm çalışmalara karşın kurtarılamamıştı.

15 sene önce yaşanan bu olay, kayıtlı tarihteki ikinci vaka olarak kayda geçmişti.

Türkiye, England, Londra, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Thames nehrine giren 4 metre uzunluğundaki balina, kurtarılmaya çalışılıyor - Son Dakika Dünya

BBC

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