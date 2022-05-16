THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika
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THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

16.05.2022 14:41

ADIYAMAN'da, Roma dönemine ait, içinde 60 aile mezarının bulunduğu Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı.

ADIYAMAN'da, Roma dönemine ait, içinde 60 aile mezarının bulunduğu Tharsa Antik Kenti'nde kazı çalışmalarına başlandı.

Kuyulu köyü kırsalında geçen yıl Roma dönemine ait, aile mezarlığının bulunduğu antik kentte kazı çalışmalarına başlandı. Tharsa Antik Kenti'nde inceleme yapan Müze Müdürü Mehmet Alkan, alanda 60 aile mezarının bulunduğunu belirterek, "2021 yılında burada yapmış olduğumuz kazılarda 60 mezar tespit ettik. 20 mezar odamızı temizledik. Bu yıl içinde de 25 veya 30 oda mezarın temizlenmesini hedefliyoruz" dedi.

Müze Müdürü Alkan, bölgenin tarihinin 1800 yıl öncesine dayandığını belirtirken, çalışmaların tamamlanması ile antik kentin turizme açılacağını kaydetti.

THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI
THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI

YORUMLAR
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Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı Tharsa Antik Kenti'nde kazı ve temizlik çalışmaları başladı Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel THARSA ANTİK KENTİ'NDE KAZI ÇALIŞMASI BAŞLADI - Son Dakika


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